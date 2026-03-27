Sosyal medyada yayılan konser videoları sonrası "Lvbel C5'e ne oldu?" soruları havada uçuşurken, genç rapçiden beklenen açıklama geldi.
Fiziksel değişiminin ardında bir sağlık probleminin yattığını belirten Lvbel C5, böbreklerinden dolayı vücudunun su topladığını söyledi.
Ünlü isim, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
RİHANNA BENZETMESİNE "ÇILDIRDI"
Kilo alması sonrası sosyal medya kullanıcılarının kendisini dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya benzetmesi ve hamilelik fotoğraflarıyla kolaj yapması hakkında da konuşan Lvbel C5, esprilere kızmadığını belirtti.
Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre; kendisiyle barışık olduğunu söyleyen rapçi, "Gördüm evet, çıldırdım. Bizim insanlar çok iyi şaka yapıyor. Helal olsun cidden. Hiç şey yapmıyorum, gülerim. Kendimle barışık bir insanım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz" diyerek espriyi kucakladı.
