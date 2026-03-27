Lvbel C5 neden bu kadar kilo aldı?

Ünlü rapçi, kilo artışının yaşam tarzı veya beslenme düzeniyle ilgili olmadığını; böbrekleriyle ilgili yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle vücudunun aşırı derecede su topladığını açıkladı.

Lvbel C5'in hastalığı nedir?

Lvbel C5, böbreklerinde yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle vücudunda ödem oluştuğunu belirtti. Bu durumun ciddiyetini anlatırken, vücudundaki şişkinliğin ayak bileklerine kadar indiğini ifade etti.

Rihanna benzetmelerine Lvbel C5 ne dedi?

Sosyal medyadaki Rihanna kolajlarını gördüğünü ve bu duruma "çıldırdığını" söyleyen rapçi, "Bizim insanlarımız çok iyi şaka yapıyor, helal olsun" diyerek durumu espriyle karşıladığını ve kendisiyle barışık olduğunu dile getirdi.