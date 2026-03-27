Lvbel C5 hastalığını açıkladı! İşte kilo almasının sebebi!

Son dönemde aldığı kilolar ve Rihanna’ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın diline düşen ünlü rapçi Lvbel C5, sessizliğini bozdu. Fiziksel değişiminin estetik ya da yaşam tarzıyla ilgili olmadığını belirten genç isim, böbreklerindeki sağlık sorunu nedeniyle vücudunun ayak bileklerine kadar ödem topladığını itiraf etti.

Lvbel C5 hastalığını açıkladı! İşte kilo almasının sebebi!
  • Rapçi Lvbel C5, fiziksel değişiminin sebebinin böbreklerle ilgili bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı.
  • Lvbel C5, böbrek rahatsızlığı nedeniyle vücudunun ayak bileklerine kadar ödem tuttuğunu belirtti.
  • Sosyal medyada Lvbel C5'in Rihanna'ya benzetilmesi ve hamilelik fotoğraflarıyla kolaj yapılması gündem oldu.
  • Lvbel C5, Rihanna benzetmelerine kızmadığını ve kendisiyle barışık olduğunu söyledi.

Sosyal medyada yayılan konser videoları sonrası "Lvbel C5'e ne oldu?" soruları havada uçuşurken, genç rapçiden beklenen açıklama geldi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Fiziksel değişiminin ardında bir sağlık probleminin yattığını belirten Lvbel C5, böbreklerinden dolayı vücudunun su topladığını söyledi.

Ünlü isim, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

RİHANNA BENZETMESİNE "ÇILDIRDI"

Kilo alması sonrası sosyal medya kullanıcılarının kendisini dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya benzetmesi ve hamilelik fotoğraflarıyla kolaj yapması hakkında da konuşan Lvbel C5, esprilere kızmadığını belirtti.

Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre; kendisiyle barışık olduğunu söyleyen rapçi, "Gördüm evet, çıldırdım. Bizim insanlar çok iyi şaka yapıyor. Helal olsun cidden. Hiç şey yapmıyorum, gülerim. Kendimle barışık bir insanım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz" diyerek espriyi kucakladı.

MERAK EDİLENLER

Lvbel C5 neden bu kadar kilo aldı?

Ünlü rapçi, kilo artışının yaşam tarzı veya beslenme düzeniyle ilgili olmadığını; böbrekleriyle ilgili yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle vücudunun aşırı derecede su topladığını açıkladı.

Lvbel C5'in hastalığı nedir?

Lvbel C5, böbreklerinde yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle vücudunda ödem oluştuğunu belirtti. Bu durumun ciddiyetini anlatırken, vücudundaki şişkinliğin ayak bileklerine kadar indiğini ifade etti.

Rihanna benzetmelerine Lvbel C5 ne dedi?

Sosyal medyadaki Rihanna kolajlarını gördüğünü ve bu duruma "çıldırdığını" söyleyen rapçi, "Bizim insanlarımız çok iyi şaka yapıyor, helal olsun" diyerek durumu espriyle karşıladığını ve kendisiyle barışık olduğunu dile getirdi.

