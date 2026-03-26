Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Artık paradan anlıyorum!

Ünlü rockçı Teoman, geçmişteki finansal hatalarını ve yeni yaşam stratejisini Nişantaşı sokaklarında açıkladı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederek samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, geçmişte Sinan Çetin ile birlikte Cihangir'den gayrimenkul yatırımları yaptığına dair iddialara açıklık getirdi.

"O yıllarda paradan anlamıyordum" diyen sanatçı, son beş yıldır birikim yapmaya başladığını itiraf etti.

"Uzun yaşamaya niyetliyim, ufak tefek yatırımlar yapıyorum" sözleriyle gelecek planlarını paylaşan Teoman, Nisan ayında gerçekleşecek 5 konserlik maratonun da müjdesini verdi.

Ünlü isim, "O yıllarda paradan anlamıyordum. Son beş senedir para biriktirmeye başladım. Eskiden anlamıyordum. Uzun yaşamaya niyetliyim. Ufak tefek yatırımlar yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Eskiden kazandığınız parayla yatırım yapmadığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusunu da yanıtlayan Teoman, "Çok kazanmıyordum. Dışarıdan görünen gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star ve yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER

Teoman neden yatırım yapmaya başladı?

Ünlü rockçı, "Uzun yaşamaya niyetliyim" diyerek geleceğini güvence altına almak için ufak tefek yatırımlar ve birikim yapmaya odaklandığını belirtti.

Teoman'ın Nisan ayı konser programı nasıl?

Sanatçı, Nisan ayı boyunca hayranlarıyla buluşacağı toplam 5 konser vereceğini müjdeledi.

