Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte romantik bir Paris kaçamağı yaptı.
18 YIL SONRA YENİDEN
2008 yılında evlenen çift, balayı için gittikleri Paris'e 18 yıl sonra yeniden dönerek geçmişi yad etti.
"UNUTULMAZ BİR TATİLDİ"
Aşk şehrinde nostalji dolu anlar yaşayan çift, o günleri unutmadıklarını dile getirdi. Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımda duygularını "Unutulmaz bir tatildi... Bu sokakları o gün büyük heyecanla gezmiştik. Birlikte Eyfel'e çıkmıştık. Şimdi yeniden aynı yerdeyiz." şeklinde ifade etti.
KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ
Çiftin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.
NE OLMUŞTU?
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Altuğ, kızları Su'nun da kendi mesleklerini seçtiğini belirterek, "Kızımız Su bizim yolumuzu seçti. O da oyunculuk okuyacak. Konservatuvar eğitimi alarak bu mesleği yapacak" ifadelerini kullanmıştı.
"EVİMİZDE 3 KÖPEK 5 KEDİ VAR"
Hayvan sevgileriyle de bilinen çift, yıllar içinde çok sayıda cana yuva oldu. Yağmur Atacan bu konuda, "İşimiz yoksa bütün günümüz hayvanlarla ilgilenerek geçiyor. Bundan çok keyif alıyoruz. Evimizde 3 köpek, 5 kedi var. Bahçede ve sokakta da yaklaşık 20 kedi besliyoruz" diyerek yaşam tarzlarını anlatmıştı.
"SENİN DERDİN SADECE BEBEĞİN OLUYOR"
Çocuk sahibi olduktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan Altuğ ise, "Çocuk olduktan sonra senin derdin sadece bebeğin oluyor ve dünya umurunda olmuyor. Gözün hiçbir şey görmüyor. Bu süreçte bağların kuvvetliyse evliliğin sağlam kalıyor. Yoksa darbe alabiliyor. Ama şu bir gerçek; anne baba olmak bizi daha fazla birbirimize bağladı" sözleriyle aile hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.