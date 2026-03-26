Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya'da tedavi sürecini sürdüren ünlü sanatçı, ilik nakli için hastaneye yattığını duyurdu.
"BUGÜN İLİK NAKLİ OLACAĞIM"
Daha önce nakil tarihini açıklayan Cansever, hastane odasından yaptığı son paylaşımda operasyonun bugün gerçekleşeceğini belirtti. Saçlarını kestirdiği görülen sanatçı, "Selamlar olsun tüm sevenlerime. Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım, dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum." sözlerini ifade etti.
TAKİPÇİLERİNİ HABERDAR ETTİ
Geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan Cansever, tedavi süreci boyunca takipçilerini bilgilendirmeye devam etmişti. Ünlü şarkıcı, uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Almanya'da tedavi gören Cansever için yapılan "acil donör aranıyor" çağrıları sonrası sevindirici haber gelmişti. Sanatçı, donör bulunduğunu "Canım canlarım, donör bulundu. Allah'ın izniyle 19 Mart'ta hastaneye yatacağım, 29 Mart'ta ilik nakli yapılacak." sözleriyle açıklamıştı.
"UYKUSUZ GECELERİN SABAHINI BANA SOR"
Operasyona günler kala duygusal bir paylaşım daha yapan Cansever, yaşadığı süreci "Uykusuz gecelerin sabahını bana sor. Hastanede zaman geçmiyor ama ya sabır, ya Allah, ya Hafız, ya Şafi, ya Rahman, ya Rahim… Dayanacağız." şeklinde ifade etmişti.
"BU HASTALIK BENİ YILDIRMADI"
Zorlu hastalık sürecinde umudunu kaybetmediğini dile getiren sanatçı, "Bu hastalık beni yıldırmadı, yıldırmayacak. İnancımı ve umudumu hiç kaybetmedim. Kendimi güçlü hissediyorum ve bu mücadeleyi kazanacağıma yürekten inanıyorum." sözleriyle mücadelesini ortaya koymuştu.
"BANA LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU"
Hastalığını ilk açıkladığında da sevenlerinden dua isteyen Cansever, şu ifadeleri kullanmıştı:
Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.
SEVENLERİNDEN DESTEK VE DUA
Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sevenleri sosyal medyada destek ve dua mesajları paylaştı.