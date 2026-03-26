Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan Sahra Işık, 2019 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı İdris Aybirdi ile geçtiğimiz yıl ebeveynlik heyecanı yaşamıştı.
12 Haziran 2025 tarihinde dünyaya gelen oğulları Pamir ile hayatları değişen ünlü çift, şimdilerde bebeklerinin büyüme evrelerini büyük bir ilgiyle takip ediyor.
Sosyal medyada çiçeği burnunda anne olarak her anını takipçileriyle paylaşan Işık, bu kez minik Pamir'in dillenmeye başladığı o kareleri takipçilerine aktardı.
ANNE BEKLERKEN DEDE SÜRPRİZİ: SAHRA'NIN TATLI SİTEMİ
Bütün anneler gibi oğlunun ağzından çıkacak ilk anne kelimesini sabırsızlıkla bekleyen Sahra Işık, Pamir'in ilk kelimelerini açıklayınca takipçilerini gülümsetti.
Yaklaşık bir ay önce konuşmaya başlayan minik Pamir'in ilk olarak "dede" dediğini, ardından ise "gel gel" diyerek seslendiğini belirten Işık, bu duruma esprili bir dille sitem etti.
Sosyal medya hesabından "Peki anne nerede?" diye soran ünlü isim, annelik serüvenindeki bu tatlı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.
