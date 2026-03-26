90'lı yılların unutulmaz kadın vokallerinden Pınar Aylin, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini İzmir'de düzenlenen özel bir davette bozdu. Müzik kariyerine damga vuran "Deliler Gibi" şarkısı ve bir kamyonetin arkasında çektiği sempati dolu klibiyle hafızalara kazınan sanatçı, davette adeta nostalji rüzgarı estirdi.
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Aylin'in, sahne ışıklarının arkasında kurduğu yeni dünyası da merak konusu oldu.
12 YILDIR ÇEŞME'DE: SOSYAL MEDYADA AKTİF ŞEHİRDE SESSİZ
Şimdilerde İzmir'de gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Aylin, tam 12 yıldır İzmir'de yaşıyor. Her ne kadar İstanbul'dan uzaklaşsa da hayranlarıyla bağını hiç koparmıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, günlük yaşamından kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Yaz dönemlerinde ise sanatçı kimliğini özleyenler için Alaçatı ve Kuşadası'nda zaman zaman sahneye çıkarak müzikseverlerle hasret gideriyor.
Unutulmaz klip: Pınar Aylin denince akla gelen ilk şey, kamyonet kasasında çekilen o enerjik ve doğal klip oluyor.
Zarif değişim: Sanatçının yıllara meydan okuyan duruşu ve doğal güzelliğini koruması takipçilerinden tam not alıyor.
MERAK EDİLENLER
Pınar Aylin şu an nerede yaşıyor?
Ünlü sanatçı yaklaşık 12 yıldır İzmir'in Çeşme ilçesinde sakin bir hayat sürüyor.
Pınar Aylin müziği bıraktı mı?
Ünlü şarkıcı sahne almaya devam ediyor ancak eski yoğun temposunda değil.
Pınar Aylin kaç yaşında?
90'ların başında parlayan sanatçı, 12 Mayıs 1972 doğumludur.