Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Dört gün süren organizasyonda birbirinden iddialı sporcular sahne alırken, yarışmacılar arasında Okan Kurt da yer aldı.
MİLLİ TAKIM KADROSU İÇİN TER DÖKTÜ
Sahnedeki performansıyla dikkat çeken Kurt, milli takım kadrosuna girebilmek için jüri karşısında ter döktü. Yarışma boyunca sergilediği fiziksel form ve sahne duruşu, izleyenlerin ilgisini çekti.
DEMET AKALIN DESTEK VERDİ
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da eşine destek olmak için organizasyonu izleyiciler arasından takip etti. Akalın'ın salondaki varlığı dikkat çekerken, Kurt'un performansı sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi.
"BİR İNSANA ANCAK BU KADAR YAKIŞMAZ"
Okan Kurt, son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü. Kurt'un imajı hakkında kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Bir kısım yeni halini beğenirken, eleştiri oklarını yöneltenler ise sert yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar "Bir insana ancak bu kadar yakışmaz" derken, bazıları ise katıldığı organizasyonu kastederek "Bu yarışma için yaşlı değil mi?" sorusunu sordu.
"PARÇALAYACAK GİBİ BAKIYOR"
Demet Akalın, eşine destek vermek için organizasyona katıldı. Akalın'ın organizasyon sırasındaki sert ve keskin bakışları takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının o anki görüntüsüne sosyal medyadan, "Demet abla birazdan parçalayacak gibi bakıyor" yorumları yağdı. Akalın'ın bu tavrı, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasına girdi.
"SEN BİR EVE GEL BAKAYIM"
Öte yandan çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaşadıkları atışmayla da gündeme gelmişti. Okan Kurt'un spor salonundan paylaştığı kaslı görüntülerine Akalın'ın yaptığı esprili yorum, takipçilerin dikkatini çekmişti. Kurt'un "Temiz ye - sıkı çalış - dua et - güçlü kal" notuyla paylaştığı gönderiye Akalın, "Senin rüyanı… Sen bir eve gel bakayım." sözleriyle karşılık vermişti.