Çocuklarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak ile gerilim yaşayan sanatçı, isim vermeden yaptığı sert çıkışla adeta savaş başlattı.
Tatlıses, "Her yılan yerde sürünmez... Bazıları oturur seninle çay, kahve içer" sözlerini paylaşarak, çevresindeki ve ailesindeki yakın tehlikelere işaret etti.
DOST GÖRÜNEN DÜŞMANLARA MESAJ MI?
Tatlıses'in bu paylaşımı, özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı son tartışmaların hemen ardından gelmesi nedeniyle aile içi bir hesaplaşma olarak yorumlandı. Sanatçının "çay, kahve içer" vurgusu, kendisine en yakın isimlerin aslında en büyük düşmanları olduğu imasını taşıyor.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu sözler, takipçileri tarafından "İmparator yine kızgın" şeklinde yorumlandı.
MERAK EDİLENLER
İbrahim Tatlıses yılan paylaşımını kime yaptı?
Sanatçı isim vermedi ancak son dönemde mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'ı hedef aldığı iddia ediliyor.
İbrahim Tatlıses çocuklarıyla neden küs?
Miras paylaşımı, şirket yönetimi ve karşılıklı ağır suçlamalar nedeniyle çocuklarıyla arası açılmış durumda.
Tatlıses bu sözle ne demek istedi?
İhanetin uzaktan değil, en yakınındaki, birlikte vakit geçirdiği insanlardan gelebileceğini vurguladı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: BABA SİTEM!
Tatlıses, konuk olduğu bir programda büyük oğlu Ahmet Tatlı için "Nefret ediyorum oğlum senden nefret" ifadelerini kullanmış, kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" demişti.
"KEŞKE İDO VE MELEK GİBİ 5 EVLADIM OLSAYDI"
7 çocuk babası Tatlıses aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" şeklinde konuşmuştu.
İbrahim Tatlıses'in 'Nefret ediyorum' dediği oğlu Ahmet Tatlıse ise şöyle karşılık vermişti:
Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor