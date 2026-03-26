Adriana Lima Türkiye ziyareti: Kendimi evimde hissediyorum

Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, yüzü olduğu bir markanın etkinlikleri kapsamında 26 Mart 2026 tarihinde İstanbul'a gelerek, "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum" sözleriyle ülkeye olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Adriana Lima, marka iş birliği için ziyaret ettiği Türkiye'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk insanının misafirperverliğini ve ülkenin güzelliğini överek burada olmanın kendisi için her zaman özel olduğunu vurguladı.

ADRİANA LİMA'DAN TÜRKİYE'YE AŞK İLANI: "BURADA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Adriana Lima, reklam yüzü olduğu global bir markanın lansmanı ve çekimleri için Türkiye'ye geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ziyarette Lima, samimi açıklamalarda bulundu.

  • Ziyaret Nedeni: Yüzü olduğu markanın tanıtım faaliyetleri.

  • Öne Çıkan Mesaj: Türkiye'ye olan derin bağlılığı ve aidiyet hissi.

  • Vurgulanan Noktalar: Türk misafirperverliği ve ülkenin doğal/kültürel zenginliği.

ADRİANA LİMA VE TÜRKİYE BAĞLANTISI: BİR ANALİZ

Adriana Lima'nın Türkiye ziyaretleri sadece iş odaklı kalmıyor; ünlü modelin geçmişteki kişisel ilişkileri ve sık ziyaretleri, onu Türk halkı için "bizden biri" konumuna getirdi. Magazin dünyasında "yenge" lakabıyla anılan Lima'nın bu son açıklamaları, markalar için Türkiye pazarında ne kadar güçlü bir yüz olduğunu kanıtlarken, Türkiye'nin global turizm imajına da gönüllü bir elçilik katkısı sağlıyor.

MERAK EDİLENLER

Adriana Lima Türkiye'ye neden geldi?

Adriana Lima, reklam yüzü olduğu bir markanın özel daveti ve iş birliği çalışmaları kapsamında Türkiye'yi ziyaret etti.

Adriana Lima Türkiye hakkında ne dedi?

Ünlü model, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini, Türk insanını ve ülkenin güzelliklerini çok sevdiğini ifade etti.

Adriana Lima'nın Türkiye ziyareti ne zaman gerçekleşti?

Ziyaret ve ilgili açıklamalar 26 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

ADRİANA LİMA: SALVADOR'DAN DÜNYA PODYUMLARINA

Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, modellik dünyasında sadece güzelliğiyle değil, disiplini ve uzun soluklu kariyeriyle de bir ikon haline geldi. 12 Haziran 1981 doğumlu modelin hayatındaki dönüm noktaları şöyle:

199413 yaşında bir alışveriş merkezinde keşfedildi.
1996"Ford Supermodel of Brazil" yarışmasını kazandı.
1999Victoria's Secret ile ilk podyum yürüyüşünü gerçekleştirdi.
2000Markanın resmi "Meleği" (Angel) oldu.
2009Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evlendi.
2012Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan 4. modeli seçildi.
2014Marko Jarić ile yollarını ayırdığını duyurdu.
201819 yıllık serüvenin ardından Victoria's Secret podyumuna veda etti.
2023FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandı.
ÖZEL HAYATI VE ÇOCUKLARI

  • Evlilik ve Ayrılık: Marko Jarić ile olan evliliğinden Valentina (2009) ve Sienna (2012) adında iki kızı bulunmaktadır. Çift, 2014 yılında ayrılmış ve 2016'da resmen boşanmıştır.

  • Türkiye Bağlantısı: 2017-2019 yılları arasında Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelik, Türkiye'de büyük bir popülarite kazanmasına ve "yenge" olarak anılmasına neden olmuştur. Ardından iş insanı Emir Uyar ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştır.

  • Güncel İlişkisi: Yapımcı Andre Lemmers ile birliktedir ve bu ilişkisinden 2022 yılında Cyan adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Instagram'dan alınmıştır.