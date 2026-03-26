|
Yıl
|Önemli Gelişme / Olay
|1994
|13 yaşında bir alışveriş merkezinde keşfedildi.
|1996
|"Ford Supermodel of Brazil" yarışmasını kazandı.
|1999
|Victoria's Secret ile ilk podyum yürüyüşünü gerçekleştirdi.
|2000
|Markanın resmi "Meleği" (Angel) oldu.
|2009
|Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evlendi.
|2012
|Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan 4. modeli seçildi.
|2014
|Marko Jarić ile yollarını ayırdığını duyurdu.
|2018
|19 yıllık serüvenin ardından Victoria's Secret podyumuna veda etti.
|2023
|FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandı.