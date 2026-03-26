"Merhaba 50 yaşındayım, hiç göstermiyorum. Tam 50 yıldır yaşıyorum. Orada yaşıyorum, burada yaşıyorum, onu yaşıyorum, bunu yaşıyorum... Yarım asırdır ayaktayım! Yarım asır deyince karizmatik oldu ha! 'Kaç yaşındasınız?'... 'Ben yarım asırdır yaşıyorum'... Oluyor oluyor! Ay unuttum ben doğum günü pastası yapıyordum size. Tabii ki unutursun, 50 yaşını geçtiğim ya! Koca bir çınar gibi 50 yıldır ayaktayım"

Esprili paylaşımıyla kısa sürede gündem olan ünlü oyuncu, yaşın getirdiği bahaneleri kullanmanın faydalarına da değindi:

"Gerçi bir şey söyleyeyim mi, ben bunu kullanırım ha; krizi fırsata çeviririm! Ha mesela birini eğer tanımak istemiyorsam 'Ay gözlerim bozuldu' derim. Ne bileyim birisi böyle sıkıcı bir şeyler anlatıyorsa ben zaten duymuyorum ki derim. Oh sefam olsun, kazık çakacağım! Hayır 50 yaşına gelince bir aydınlanma yaşarsın değil mi? O da yok! Hala ben herkese inanırım, kanarım, bir sürü şeye şaşırırım... Kıyafetim nasıl olmuş? Yaşıma uygun mu? Ne yaşıma uygun ne değil onu da bilmiyorum ki. Şimdi bir de bunlar çıkacak; yaşına uygun davranmadı, yaşına uygun konuşmadı, yaşına uygun giyinmedi, yaşına uygun rol oynamadı! Bu sadece kadınlar... 50 yıldır yaşıyorum... Of!"

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma "Harikasın", "Yeni yaşında dilediğin her şey seninle olsun", "Neşeni hiç kaybetmemen dileğiyle" yorumları yapıldı.

Dobra ve doğal kimliğiyle tanınan Nurgül Yeşilçay, hiçbir zaman yaşını saklama gereği duymuyor, aksine her yeni yaşında hayata daha pozitif bakmayı tercih ediyor. Yeşilçay'ın "yaşlanmayan ruhunu" örnek alınacak cinsten.