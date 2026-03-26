Son dönemde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ata Demirer, bu kez annesine yaptığı sürprizle konuşuldu.
ANNESİNE ÖZEL PAYLAŞIM
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, annesi Ayten Kaçar'ın doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı.
BOĞAZ'A KARŞI KUTLADILAR
Ata Demirer ve kardeşi Cenk Demirer, annelerinin yeni yaşını İstanbul Boğazı'na karşı kutladı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen aile, keyifli anlar yaşadı. Doğum günü kutlamasında Ayten Kaçar'ın baklavanın üzerindeki mumu üflediği anlar dikkat çekti.
"İNSANI DA DÜNYAYI DA SENDEN BİLİRİZ"
Ünlü komedyen, o anlardan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun annemiz. İnsanı da dünyayı da senden biliriz" notunu düştü. Duygusal mesaj, takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.
ROMANTİK POZLAR
Öte yandan özel hayatıyla da gündeme gelen Ata Demirer'in, bir süredir Dilara Alemdar ile birlikte olduğu biliniyor. Çiftin sık sık birlikte paylaştığı kareler sosyal medyada ilgi görürken, son olarak bayram tatili için Venedik'e gittikleri ve romantik pozlarını "İyi bayramlar" notuyla paylaştıkları öğrenildi.