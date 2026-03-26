Köksal, sanatçının vefatının ardından arşivini düzenlerken vasiyetine rastladığı belirterek, vasiyette Akın'ın "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerine yer verdiğini aktardı.

Sanatçının yakın dostu Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyaz perdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı." diye konuştu.

"ÇOK ÖZEL BR YERDİ"

Akın'ın Paris'teki yıllarından bahseden Ekmekçi, "Paris'te öğrencilik yıllarımızda ulaşılmaz görülen Türkiye Büyükelçiliği, sevgili Sönmez Bey'in ve Filiz Akın'ın sayesinde bizler için sıcacık bir yuvaydı, her zaman gidebildiğimiz, birlikte kucaklarını açtıkları çok özel bir yerdi." dedi.

"ADETA ORKESTRA ŞEFİYDİ"

Emekli büyükelçi Ayşe Sezgin, Akın'ın kültürel temsil gücüne dair, "Bir büyükelçilik sadece siyasi çalışma değildir. Filiz Hanım sosyal ve kültürel etkinliklerimizin adeta orkestra şefiydi. Sefirliği ve sefireliği hasbelkader tecrübe etmiş bir insan olarak Filiz hanımın bu çalışmalara ne denli özverili katkılarda bulunduğuna hayranlıkla şahitlik ettiğimi ifade etmeyi borç biliyorum." ifadelerini kullandı.