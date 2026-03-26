Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın vefatının yıl dönümünde duygusal programla anıldı: "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum"

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Sanatçının eşi ve dostları, onun zarafetini, hayatına dokunan yönlerini ve bilinmeyen vasiyetini paylaştı. Programda ortaya çıkan “gizlice gömülmek istiyorum” sözleri ise geceye damga vurdu.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi, Filiz Akın'ı vefatının birinci yıl dönümünde Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen özel bir programla andı
  • Sanatçının eşi Sönmez Köksal, Filiz Akın'ın vasiyetinde gizlice gömülmek istediğini ve sevenlerine teşekkür ettiğini açıkladı
  • Prof. Dr. Esra Ekmekçi ve Emekli Büyükelçi Ayşe Sezgin, Akın'ın zarafetini ve kültürel temsil gücünü anlattı
  • Yazar Bircan Usallı Silan, Akın'ın kanser hastalığı sonrası sarı bilezik kampanyasına verdiği desteği paylaştı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde sanat mirası ve kişiliğinin ele alındığı özel bir programla anıldı.

Filiz Akın / Fotoğraflar Takvim arşive ve AA'dan alınmıştır.

SEVENLERİ BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

"TANRININ BİR LÜTFUYDU"

Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın "Filiz Akın: İnsan" başlıklı ilk bölümünde, sanatçının eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu." dedi.

Filiz Akın'ın anma töreni

"ÖLÜNCE GİZLİCE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Köksal, sanatçının vefatının ardından arşivini düzenlerken vasiyetine rastladığı belirterek, vasiyette Akın'ın "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerine yer verdiğini aktardı.

"ZARAFET ONUN HAYATININ AYRILMAZ BİR PARÇASIYDI"

Sanatçının yakın dostu Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyaz perdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı." diye konuştu.

"ÇOK ÖZEL BR YERDİ"

Akın'ın Paris'teki yıllarından bahseden Ekmekçi, "Paris'te öğrencilik yıllarımızda ulaşılmaz görülen Türkiye Büyükelçiliği, sevgili Sönmez Bey'in ve Filiz Akın'ın sayesinde bizler için sıcacık bir yuvaydı, her zaman gidebildiğimiz, birlikte kucaklarını açtıkları çok özel bir yerdi." dedi.

"ADETA ORKESTRA ŞEFİYDİ"

Emekli büyükelçi Ayşe Sezgin, Akın'ın kültürel temsil gücüne dair, "Bir büyükelçilik sadece siyasi çalışma değildir. Filiz Hanım sosyal ve kültürel etkinliklerimizin adeta orkestra şefiydi. Sefirliği ve sefireliği hasbelkader tecrübe etmiş bir insan olarak Filiz hanımın bu çalışmalara ne denli özverili katkılarda bulunduğuna hayranlıkla şahitlik ettiğimi ifade etmeyi borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ SANATÇILAR ANILARINI ANLATTI

Filiz Akın'ın gönüllülük çalışmalarından bahseden yazar Bircan Usallı Silan ise "Kanser hastalığını yaşadıktan ve atlattıktan sonra sarı bilezik kampanyası yapalım dedik. Herhalde bir milyona yakın bilezik sattık. Filiz Akın, çalıştı, çabaladı, her yere gitti, etkinliklere katıldı." şeklinde konuştu.

Gecede ayrıca Orhan Güvenen, Gizem Köksal Yahi, Memduh Karakullukçu ve Pınar Çekirge de söz alarak sanatçıya dair anılarını paylaştı.

