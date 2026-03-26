Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatı sonrası ailesinin acısı dinmiyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Uzun süre Anoreksiya nervoza ile mücadele eden ve sağlık durumu giderek ağırlaşan Candan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Henüz 30 yaşında yaşamını yitiren Candan'ın, hastalık sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü ve iki kez kalbinin durduğu öğrenilmişti. Genç fenomenin vefatı, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.
KIZ KARDEŞİ VİDEO PAYLAŞTI
Ablasının ölümünün ardından sık sık duygusal paylaşımlar yapan kardeşi Su Candan, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündeme geldi. Rüyasında ablasını gördüğünü anlatan Candan, yaşadığı anları "Cennete misin, Allah'ın yanında mısın?" diye sordum. O da 'Evet' dedi." sözleriyle ifade etti.
ACIYA ORTAK OLDULAR
Su Candan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı genç kadının yaşadığı acıya ortak oldu. Paylaşım, duygusal yorumlarla gündeme oturdu.
CANDAN AİLESİNİN ZOR GÜNLERİ
Öte yandan Nihal Candan'ın babası da daha önce yaptığı açıklamada kızının yaşadığı zorlu sürece dikkat çekmiş, psikolojik olarak büyük bir yıpranma yaşadığını ifade etmişti. Candan ailesi, genç yaşta kaybettikleri kızlarının ardından zor günler geçirmeye devam ediyor.