Nihal Candan’ın kardeşinden yürek yakan sözler: Ablasını rüyasında gördü

Anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ardından kardeşi Su Candan, gördüğü rüyayı anlattı. Ablasıyla konuştuğunu söyleyen Candan’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Candan rüyasında ablasına "Cennete misin, Allah’ın yanında mısın?" şeklinde soru sorduğunu ifade etti.

  • Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti
  • Hastalık sürecinde 23 kiloya kadar düşen Candan'ın iki kez kalbi durdu
  • Kardeşi Su Candan, ablasını rüyasında gördüğünü anlatan duygusal bir video paylaştı
  • Nihal Candan'ın babası, kızının yaşadığı zorlu süreçte psikolojik olarak yıprandığını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatı sonrası ailesinin acısı dinmiyor.

Nihal Candan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre Anoreksiya nervoza ile mücadele eden ve sağlık durumu giderek ağırlaşan Candan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Su Candan ve Nihal Candan

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Henüz 30 yaşında yaşamını yitiren Candan'ın, hastalık sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü ve iki kez kalbinin durduğu öğrenilmişti. Genç fenomenin vefatı, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

KIZ KARDEŞİ VİDEO PAYLAŞTI

Ablasının ölümünün ardından sık sık duygusal paylaşımlar yapan kardeşi Su Candan, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündeme geldi. Rüyasında ablasını gördüğünü anlatan Candan, yaşadığı anları "Cennete misin, Allah'ın yanında mısın?" diye sordum. O da 'Evet' dedi." sözleriyle ifade etti.

ACIYA ORTAK OLDULAR

Su Candan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı genç kadının yaşadığı acıya ortak oldu. Paylaşım, duygusal yorumlarla gündeme oturdu.

CANDAN AİLESİNİN ZOR GÜNLERİ

Öte yandan Nihal Candan'ın babası da daha önce yaptığı açıklamada kızının yaşadığı zorlu sürece dikkat çekmiş, psikolojik olarak büyük bir yıpranma yaşadığını ifade etmişti. Candan ailesi, genç yaşta kaybettikleri kızlarının ardından zor günler geçirmeye devam ediyor.

