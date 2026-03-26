Hastalık sürecinde 23 kiloya kadar düşen Candan'ın iki kez kalbi durdu

Uzun süre Anoreksiya nervoza ile mücadele eden ve sağlık durumu giderek ağırlaşan Candan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Su Candan ve Nihal Candan

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Henüz 30 yaşında yaşamını yitiren Candan'ın, hastalık sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü ve iki kez kalbinin durduğu öğrenilmişti. Genç fenomenin vefatı, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.