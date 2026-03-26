Son dönemde Ural Kaspar ile evliliği ve kızı Sora'yı kucağına almasıyla gündemde olan İrem Helvacıoğlu, bu kez ablası Merve Helvacıoğlu ile pozuyla çok konuşuldu.
Merve Helvacıoğlu'nun yeni yaşını, "Benim küçük papatyam, iyi ki doğdun prensesim" sözleriyle kutlayan oyuncu, abla-kardeş arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.
Helvacıoğlu paylaşımına şu notu ekledi:
"Benim küçük papatyam teyzeliğinin ilk doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun prensesim. Her zaman yanımda olamasa da o hep yanımda... seni çok seviyorum Sora'nın teyzesi"
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
İki kardeşin samimi pozu, takipçilerinden binlerce beğeni ve "Tıpkısının aynısı" yorumu aldı. Sosyal medya kullanıcıları, iki kardeşin bu doğal ve sıcak hallerine beğeni yağmuru yağdırdı.
Birçok kullanıcı, "Bir an iki İrem var sandım" ve "Bu benzerlik pes dedirtir" yorumlarında bulundu. Helvacıoğlu'nun duygusal mesajı da hayranlarından tam not aldı.
FİLTRESİZ İREM!
İrem Helvacıoğlu'nun ablasına olan sevgisini de bu kadar doğal bir şekilde göstermesi hayranlarından büyük takdir topladı. Magazin dünyasında "mükemmel" imajlar yerine, bu tür gerçek ve sıcak anların paylaşılması takipçilerle kurulan bağı güçlendiriyor. İki kardeşin benzerliği ise hiç şüphesiz bu etkileşimi katlayarak artırdı.
EN GÜÇLÜ ROLÜ ANNELİK!
İrem Helvacıoğlu, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki Nefes karakteriyle ekranlara damga vurmuştu. Şiddet gören bir kadının güçlü duruşunu canlandıran Helvacıoğlu, o dönemde sergilediği performansla Türkiye'nin sevgisini kazandı. Şimdi ise 15 Ekim 2025'te kızı Sora'ya kavuşmasıyla hayranlarına mutlu ve şefkatli bir anne imajı sunuyor.
MERAK EDİLENLER
İrem Helvacıoğlu'nun ablası kim?
Ünlü oyuncunun ikizi kadar benzeyen ablasının adı Merve Helvacıoğlu'dur. İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımları dışında hakkında çok bilgi bulunmamaktadır.
İrem Helvacıoğlu ne zaman evlendi, eşi kim?
İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine girmiştir.
İrem Helvacıoğlu'nun çocuğu var mı, adı ne?
Evet, ünlü oyuncu 15 Ekim 2025 tarihinde anne olmuştur. Kızına "Sora" ismini vermiştir.