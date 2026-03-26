Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, son günlerde çıkan ayrılık iddialarını yalanladı.
"ARAMIZDA HER ŞEY YOLUNDA"
İkilinin ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirten Mete, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıkları yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Mete, "Ne böyle bir ayrılık oldu, ne de buna benzer bir şey. Nereden çıkıyor bu haberler anlamıyorum. Aramızda her şey yolunda. Birbirimizi takipten hiç çıkmadık, hesaplarımız açık. Durup dururken ortada hiçbir şey yokken nasıl böyle yalan bir haber çıkabiliyor?" ifadelerini kullandı.
"SEVDİCEĞİMİ EMİN ELLERE TESLİM ETTİM"
Ayrılık haberlerinin ardından çift, spor salonunda birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Düvenci paylaşımına, "Sevdiceğimi emin ellere teslim ettim. Şimdi işe." notunu düşerek ilişkilerinin sorunsuz devam ettiğini gözler önüne serdi.
NE OLMUŞTU?
Ceyda Düvenci, 2015 yılında dizi setinde tanışıp evlendiği Bülent Şakrak ile 2023'te boşandıktan sonra, radyo sunucusu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekiyor.
UFUKTA EVLİLİK YOK
Geçtiğimiz aylarda Düvenci, ilişkisi hakkında sorulara "Çok seviyorum ve çok mutluyum" yanıtını verirken, olası bir düğün planı için esprili bir şekilde "Yok artık" demişti.