Giray Altınok bu kez oyunculuğundan ziyade yeni imajıyla dikkat çekti.
SAKAL BIRAKTI
Yeni dizisi "Gustav" için tarzını değiştiren ünlü isim, sakal bırakarak alışılmış görünümünün dışına çıktı. Altınok'un son hali, onu görenleri şaşkına çevirirken bazı hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Özellikle Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altınok'un bu değişimi sosyal medyada da büyük yankı buldu. Kullanıcıların bir kısmı yeni imajı için "yakışmış", "karizmatik olmuş", "farklı olmuş" yorumları yaparken, bazıları ise "hiç olmamış" ve "eski hali daha iyiydi" diyerek eleştiride bulundu.
İSTİKRARLI YÜKSELİŞ
Son yıllarda hem oyunculuğu hem de yazdığı projelerle adından sıkça söz ettiren Altınok, kendine has mizahı ve enerjisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Altınok, dijital platformlardan televizyona uzanan kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakaladı.
SIK SORULAN SORULAR
Giray Altınok kimdir?
▶1983 doğumlu olan Giray Altınok, Tokat Erbaa doğumludur ve Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Oyunculuğa 2011 yılında adım atan Altınok, hem oyunculuk hem de senaristlik kariyeriyle dikkat çekmektedir.
Giray Altınok hangi projelerle tanınıyor?
▶Altınok, özellikle Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Güldür Güldür Show ile televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim haline geldi.