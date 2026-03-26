Çocukluk yıllarının izlerini hala taşıdığını belirten Burcu Binici, küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kaldığını "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Çocukluk fotoğrafım da yok." sözleriyle ifade etti.

Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları, program sırasında stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Burcu Binici, hayatındaki zorluklara rağmen sanat yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Burcu Binici oyunculuğa nasıl başladı? ▶Dans kariyeriyle sanat hayatına adım atan Binici, Anadolu Ateşi'nde yer aldıktan sonra bir menajer aracılığıyla keşfedildi. Aksan yeteneği dikkat çekince oyunculuğa yönlendirildi ve Meral Okay'ın teklifiyle ilk ciddi rolünü aldı.

Burcu Binici kimdir? ▶Burcu Binici, 6 Temmuz 1986'da Erzurum'da doğmuş sinema ve dizi oyuncusu ile dansçıdır. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir hayat sürmüş, özellikle oyunculuk kariyeriyle tanınmıştır.

Burcu Binici hangi projelerde yer aldı?

▶Oyunculuk kariyerine "Bir Bulut Olsam" dizisiyle başlayan Binici, sonrasında birçok dizi ve filmde rol aldı. Ayrıca tiyatro sahnesinde de yer aldı ve "Bir Mucize Lazım Bana" gibi projelerde performans sergiledi.

Burcu Binici'nin sanat geçmişinde başka neler var?

▶5 yaşından itibaren dans eden Binici, şan eğitimi aldı ve müzikle de ilgilendi. Asma davul ve nagara çalabilen sanatçı, çok yönlü bir sanat geçmişine sahiptir.