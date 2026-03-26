CANLI YAYIN
Geri

Burcu Binici çocukluğunu anlattı: "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım"

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı televizyon programında çocukluk yıllarına dair samimi itiraflarda bulundu. Babaannesiyle kurduğu özel bağı anlatan Binici, ailesiyle ilişkisini ve erken yaşta olgunlaşmak zorunda kaldığı yılları paylaştı. Ünlü oyuncunun sözleri, stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncu Burcu Binici, bir televizyon programında babaannesi tarafından büyütüldüğünü ve ailesiyle güçlü bir bağ kuramadığını açıkladı
  • Binici, anne ve babasının birbirlerine aşık olduklarını ve sadece ikili bir dünyaları olduğunu belirtti
  • Ünlü oyuncu çocukluk fotoğraflarının olmadığını ve küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kaldığını ifade etti
  • Burcu Binici'nin samimi açıklamaları stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla izleyenleri duygulandırdı.

Burcu Binici / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"BENİ NENEM BÜYÜTTÜ"

Küçük yaşlarda ailesiyle güçlü bir bağ kuramadığını söyleyen Binici, hayatındaki en özel kişinin babaannesi olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, o yılları "Beni nenem büyüttü. Bağım onunla annemle babama göre daha iyiydi. Bizimkilerle öyle bir bağ oluşmadı. Rahmetli nenem benim hem annem hem de babam oldu." sözleriyle anlattı.

"ONLARIN DÜNYASINDA KİMSEYE YER YOK"

Binici, anne ve babasının ilişkisine de değinerek, "Annemle babam hala aşıklar birbirlerine. Onların dünyasında kimseye yer yok, sadece ikisi var" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK YAŞTA OLGUNLAŞTI

Çocukluk yıllarının izlerini hala taşıdığını belirten Burcu Binici, küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kaldığını "Çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Çocukluk fotoğrafım da yok." sözleriyle ifade etti.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları, program sırasında stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Burcu Binici, hayatındaki zorluklara rağmen sanat yolunda ilerlemeye devam ediyor.

SIK SORULAN SORULAR

Burcu Binici kimdir?
▶Burcu Binici, 6 Temmuz 1986'da Erzurum'da doğmuş sinema ve dizi oyuncusu ile dansçıdır. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir hayat sürmüş, özellikle oyunculuk kariyeriyle tanınmıştır.

Burcu Binici oyunculuğa nasıl başladı?
▶Dans kariyeriyle sanat hayatına adım atan Binici, Anadolu Ateşi'nde yer aldıktan sonra bir menajer aracılığıyla keşfedildi. Aksan yeteneği dikkat çekince oyunculuğa yönlendirildi ve Meral Okay'ın teklifiyle ilk ciddi rolünü aldı.

Burcu Binici hangi projelerde yer aldı?
▶Oyunculuk kariyerine "Bir Bulut Olsam" dizisiyle başlayan Binici, sonrasında birçok dizi ve filmde rol aldı. Ayrıca tiyatro sahnesinde de yer aldı ve "Bir Mucize Lazım Bana" gibi projelerde performans sergiledi.

Burcu Binici'nin sanat geçmişinde başka neler var?
▶5 yaşından itibaren dans eden Binici, şan eğitimi aldı ve müzikle de ilgilendi. Asma davul ve nagara çalabilen sanatçı, çok yönlü bir sanat geçmişine sahiptir.

