TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün bir festivalde görüntülendi. Sağlık sorunları olduğundan bahseden Çağla Şikel, "Kalçalarım ile ilgili bazı sorunlar vardı. Spor yapabilmek için bazı tedaviler oluyor. Topallıyorum biraz ama iyiyim" ifadelerini kullandı.
Yıllardır spordan kopmayan ve sörfe merak saran Şıkel, "Sörfte, çocuklarım ile zaman geçirirken keyif alıyorum. Kış mevsimi ve sörf çok bağdaşmıyor ama biz yapıyoruz. Çocuklar 9-10 derece havada dalgaların üzerinden zıplıyordu. Onların mutluluğuna şahit olmak inanılmaz bir şans... Onlar bu spordan aşırı keyif alıyorlar" diye konuştu.
"ANNELİK AĞIR MESAİ İSTİYOR"
Çocuklarından bahsetmeye devam eden Şıkel, "Kuzey boyumu geçti, babasının özel bir işi olduğu zaman veya benim özel bir işim olduğunda çocuklarımız bu anları bizimle paylaşmak istiyorlar. Ben biraz sınır çizerim, onlara güvenli taraf yaratan taraftayım. Hep aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Krizler de oluyor ama krizler bizim yarattığımız şeyler. Kriz yaratmazsak olmaz. Biz çözüyoruz, bu işin içinden nasıl çıkacağız dediğim şeylerde oluyor ama bazen o durumdan çok kolay da çıkıyoruz. Annelik ağır mesai isteyen bir iş" diyerek gülümsedi.
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN İTİRAFLAR
Çağla Şıkel'in bu fiziksel mücadelesi sürerken, ruhunda taşıdığı o derin yara da geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Ünlü sunucuya "Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu yöneltilmiş, Şıkel ise verdiği yanıtla herkesi derin bir sessizliğe boğmuştu.
HAFIZASINDAN SİLMEK İSTEDİĞİ O KARE!
2007 yılında babası Hüseyin Şıkel'i ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Şıkel, o güne dair acı bir itirafta bulunmuştu. Babasının yerde yattığı o çaresiz anı hafızasından sonsuza dek silmek istediğini dile getirmişti. Ölüm korkusu yaşadığını da saklamayan ünlü isim, hayata çocuklarıyla tutunduğunu belirtmişti.
"AKLIMDA SADECE EVLATLARIM KALSIN"
Şıkel, programda anneliğe olan bağlılığını şu sözlerle noktalamış: "Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum."
MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel'in hastalığı nedir, neden topallıyor?
Ünlü sunucu, yıllardır vazgeçemediği yoğun spor tutkusu nedeniyle kalça ekleminde sorun yaşadığını ve bu sebeple zaman zaman yürürken topalladığını açıklamıştır.
Çağla Şıkel'in kaç çocuğu var?
Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ kaç yıl evli kaldı?
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 10 Ağustos 2008 tarihinde evlenmiş ve 12 Ocak 2015 tarihinde boşanarak 7 yıl evli kalmışlardır.