TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün bir festivalde görüntülendi. Sağlık sorunları olduğundan bahseden Çağla Şikel, "Kalçalarım ile ilgili bazı sorunlar vardı. Spor yapabilmek için bazı tedaviler oluyor. Topallıyorum biraz ama iyiyim" ifadelerini kullandı.

Yıllardır spordan kopmayan ve sörfe merak saran Şıkel, "Sörfte, çocuklarım ile zaman geçirirken keyif alıyorum. Kış mevsimi ve sörf çok bağdaşmıyor ama biz yapıyoruz. Çocuklar 9-10 derece havada dalgaların üzerinden zıplıyordu. Onların mutluluğuna şahit olmak inanılmaz bir şans... Onlar bu spordan aşırı keyif alıyorlar" diye konuştu.

Çağla Şıkel ve oğulları Kuzey ile Uzay

"ANNELİK AĞIR MESAİ İSTİYOR"

Çocuklarından bahsetmeye devam eden Şıkel, "Kuzey boyumu geçti, babasının özel bir işi olduğu zaman veya benim özel bir işim olduğunda çocuklarımız bu anları bizimle paylaşmak istiyorlar. Ben biraz sınır çizerim, onlara güvenli taraf yaratan taraftayım. Hep aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Krizler de oluyor ama krizler bizim yarattığımız şeyler. Kriz yaratmazsak olmaz. Biz çözüyoruz, bu işin içinden nasıl çıkacağız dediğim şeylerde oluyor ama bazen o durumdan çok kolay da çıkıyoruz. Annelik ağır mesai isteyen bir iş" diyerek gülümsedi.