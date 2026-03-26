2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren ve 2025 Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca, sosyal medyada annelik serüvenini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak doğada kızıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, Yaz'ın bulduğu papatyayı yemeye çalışmasıyla hem şaşırdı hem de takipçilerini güldürdü.
SOSYAL MEDYADA "DOĞAL ANNELİK" RÜZGARI
Sosyal medya kullanıcıları, minik Yaz'ın bu doğal hallerine "En samimi doğa çekimi", "Yaz şimdiden kendi kurallarını koyuyor" ve "Annelik tam olarak bu plansızlık" yorumlarında bulundu.
Karaca'nın hayalindeki estetik videonun bir anda komediye dönüşmesi, takipçileriyle kurduğu bağı daha da güçlendirdi. Doğanın içinde estetik bir kare yakalamaya çalışan annelerin en tatlı imtihanı minik ellerin merakı oluyor.
FİLTRESİZ ANNELİK KAZANDI
Gizem Karaca'nın "mükemmel anne" imajı yerine "gerçek anne" anlarını paylaşması, takipçileri için çok daha kıymetli. Bu doğal içerikler, ünlülerin erişilebilir olduğu hissini pekiştirerek etkileşimi artırıyor. Yaz'ın bu meraklı halleri, Karaca'nın içerik stratejisinin en güçlü parçası olmaya devam edecek gibi görünüyor.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "KIZIM BANA SABRI ÖĞRETTİ"
Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gizem Karaca, "Sence Yaz sana öğretiyor- ne öğretecek?" sorusuna kalpleri ısıtan bir cevap verdi.
Karaca yayınladığı hikayede şu ifadeleri kullandı: "Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bi soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş."
MERAK EDİLENLER
Gizem Karaca'nın kızı kaç yaşında?
Yaz Ekmekçi, Haziran 2025'te doğdu ve şu an yaklaşık 9 aylık.
Gizem Karaca nerede yaşıyor?
Oyuncu, eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
Videodaki olay ne?
Gizem Karaca kızıyla estetik bir video çekmek isterken, Yaz'ın elindeki papatyayı yemesi üzerine çekim yarıda kalıyor.