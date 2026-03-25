90'larda "Beni Aldattın" diyen o ses! Asya'dan yıllara "Dur" ihtarı! Son haliyle ağızları açık bıraktı

90’lı yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Asya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. 61 yaşındaki şarkıcının son hali, takipçilerine "Zaman makinesi bulundu mu?" dedirtti.

90'larda "Beni Aldattın" diyen o ses! Asya'dan yıllara "Dur" ihtarı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
  • 90'ların ünlü şarkıcısı Asya, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla 61 yaşında genç görünümüyle dikkat çekti.
  • Asıl adı Tülay Keçialan olan sanatçı, 1965 yılında Eskişehir'de doğdu ve liseler arası yarışmalarda birincilikler kazandı.
  • Asya, 1990 yılındaki Eurovision elemeleri sonrasında Nilüfer'in 4 yıl vokalistliğini yaptı.
  • Asya, Ankara'nın seçkin mekanlarında yabancı repertuvarıyla sahne aldıktan sonra müzik kariyerine devam etti.

Bazı sesler vardır, duyduğunuz an sizi o tozlu kaset çalar günlerine, samimi duygulara götürür. İşte o seslerin baş mimarlarından biri olan Asya, dijital dünyanın radarına girdi. "Beni Aldattın" şarkısındaki o hüzünlü tınıyı hala kulaklarda taşıyan sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamana meydan okuyor.

Sosyal medyada "Hiç mi yaşlanmaz bir insan?" dedirten Asya, zarafetini 61 yaşında bile ilk günkü gibi korumayı başarıyor.

ANKARA'NIN SAHNELERİNDEN NİLÜFER'İN KANATLARI ALTINA

Asıl ismiyle Tülay Keçialan, 1965 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi ve öğrenci yıllarında liseler arası yarışmalardaki birincilikleriyle yeteneğini tescilledi. Asya, Ankara'nın seçkin mekanlarında yabancı repertuvarıyla fırtınalar estirirken 1990 yılındaki Eurovision elemeleriyle hayatının dönüm noktasını yaşadı.

Eurovision, Asya için sadece bir yarışma değil, Türk pop müziğinin dev ismiyle başlayacak 4 yıllık vokalistlik serüveninin kapısıydı. Orada Türk müziğinin sevilen isminin dikkatini çekmeyi başardı ve 4 yıl vokalistliğini yaptı. O isim ise Nilüfer'in ta kendisiydi.

GENETİK Mİ, GENÇLİK İKSİRİ Mİ?

Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü sanatçı, paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerine "Zaman makinesi bulundu mu?" dedirtti.

İş insanı Şevki Kaygusuz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı ile sakin ama sanat dolu bir hayat süren Asya, aile yaşantısıyla da örnek bir portre çiziyor.

90'ların o naif ruhunu, 2026'nın modern çizgileriyle birleştiren sanatçı, yeni projeleriyle de dinleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

