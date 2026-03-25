İnci Taneleri dizisinin Semiramis'i olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bestemsu Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, annelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
İLK KEZ ANNE OLDU
Bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de evlenen Özdemir, 17 Ocak'ta oğlunu kucağına aldı. Çiftin erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdiği öğrenildi.
"BEDENİM HER HALİYLE ÇOK GÜZEL"
Katıldığı programda Özdemir, hamilelik sürecine dair şu ifadeleri kullandı:
İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz.
"17 GÜNLÜKTÜ BEN SETE ÇIKTIM"
Bebeği henüz 17 günlükken sete döndüğünü anlatan oyuncu, "Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada" dedi.
"VÜCUT DOĞURMAK İSTİYOR"
Anne olma isteğinin zamanla arttığını belirten Özdemir, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı:
Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana 'İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum.
"DÖRT AY İÇİNDE EVLİLİK KARARI ALDIK"
Eşiyle tanışma hikayesini de anlatan Özdemir, kısa sürede evlilik kararı aldıklarını "Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onun masasına oturduk. Tanıştıktan iki saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. Dört ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene 'seneye evlenip çocuk yaparım' demiştim. Bir sene içinde evlenip çocuk yaptım." sözleriyle ifade etti.
"SABAH 4'TE DÖNDÜK EVE OĞLUMUZ BİZİMLEYDİ
Yeni annelere de tavsiyelerde bulunan oyuncu, aktif bir hayatın önemine dikkat çekti. Özdemir, "Çocuğumuzu her yere götürüyoruz. Geçen gün sabah 4'te döndük eve oğlumuz bizimleydi. Yeni anne olan herkese tavsiye ediyorum, bebekle evde kalmasınlar. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim, 29'uncu haftada doğum riski vardı hastanede yattım çıktım. Ona rağmen ben diğer yolu seçtim. Kadın evden çıkıp hayatına devam ederse lohusa depresyonuna girmez." dedi.
"BENİM OĞLUM ÜŞÜMEYECEK"
Bebek bakımıyla ilgili sözleri ise en çok konuşulan başlık oldu. Özdemir, alışılmışın dışında yaklaşımını "Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes 'üşür' diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı." şeklinde ifade etti.