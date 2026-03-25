"17 GÜNLÜKTÜ BEN SETE ÇIKTIM" Bebeği henüz 17 günlükken sete döndüğünü anlatan oyuncu, "Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada" dedi.

"VÜCUT DOĞURMAK İSTİYOR" Anne olma isteğinin zamanla arttığını belirten Özdemir, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı: Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana 'İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum.

"DÖRT AY İÇİNDE EVLİLİK KARARI ALDIK" Eşiyle tanışma hikayesini de anlatan Özdemir, kısa sürede evlilik kararı aldıklarını "Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onun masasına oturduk. Tanıştıktan iki saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. Dört ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene 'seneye evlenip çocuk yaparım' demiştim. Bir sene içinde evlenip çocuk yaptım." sözleriyle ifade etti.

"SABAH 4'TE DÖNDÜK EVE OĞLUMUZ BİZİMLEYDİ Yeni annelere de tavsiyelerde bulunan oyuncu, aktif bir hayatın önemine dikkat çekti. Özdemir, "Çocuğumuzu her yere götürüyoruz. Geçen gün sabah 4'te döndük eve oğlumuz bizimleydi. Yeni anne olan herkese tavsiye ediyorum, bebekle evde kalmasınlar. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim, 29'uncu haftada doğum riski vardı hastanede yattım çıktım. Ona rağmen ben diğer yolu seçtim. Kadın evden çıkıp hayatına devam ederse lohusa depresyonuna girmez." dedi.