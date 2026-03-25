SESLİ KOMUTUN AZİZLİĞİ Yazışmanın başlarında her şey yolunda görünüyordu. Babası, "Merhaba kızım Nasılsın kızım" ve "Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun" gibi klasik mesajlarla denemeler yapıyordu.

Ancak sesli komutun, söylenilen her kelimeyi harfiyen kaydetme özelliği devreye girince işler bir anda çığırından çıktı.

KAHKAHANIN REPLİĞİ: "ANA KIZ AÇIKMIŞ YA KIZ!" Denemeler ilerledikçe, babasının sesli komutu kontrol edemediği ve kendi kendine konuştuğu anlar da kayda girmeye başladı.

Olayın ciddiyetini fark eden baba, "Ne yapıyorsun Bak sen ne yapıyorsun dedi O ne yapıyorsun dedim benim her şeyimi yazdı bakacağım ana kız açıkmış ya kız" sözleriyle durumu özetledi.