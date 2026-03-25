"Benim her şeyimi yazdı" Ecem Erkek babasıyla yazışmalarını ifşa etti! Sesli komut imtihanı...

Ünlü oyuncu Ecem Erkek, babasına sesli komutla mesaj göndermeyi öğretmeye çalışırken olanlar oldu. Erkek'in babasıyla yaşadığı o komik WhatsApp diyaloğu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte görenlere kahkaha attıran o yazışma ve Ecem Erkek'in eğlenceli itirafı...

  • Oyuncu Ecem Erkek, babasına akıllı telefon üzerinden sesli komutla mesaj yazmayı öğretirken yaşanan komik WhatsApp diyaloğunu Instagram hesabından paylaştı.
  • Ecem Erkek'in babası sesli komutu kullanırken kendi kendine konuştuğu sözler de mesaj olarak kaydedildi.
  • Babanın 'Ana kız açıkmış ya kız' sözünü içeren mesajı sosyal medyada viral oldu ve binlerce beğeni aldı.
  • Paylaşım, ebeveynlerin teknolojiyle yaşadığı zorlukları hatırlatarak kısa sürede gündem oldu.

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncu, babasına akıllı telefon üzerinden sesli komutla mesaj yazıp göndermeyi öğretmeye çalışırken yaşanan o komik ve samimi WhatsApp diyaloğunu takipçileriyle paylaştı.

"BEN İYİ BİR ÖĞRETMEN DEĞİLİMDİR"

Ecem Erkek, Instagram hikayesinde paylaştığı ve 7 okunmamış mesaj içeren ekran görüntüsünün üzerine şu notu düştü: "Babama sesli komutla mesaj yazıp göndermeyi öğrettim 😂 Ama ben iyi bir öğretmen değilimdir sorun o :)"

SESLİ KOMUTUN AZİZLİĞİ

Yazışmanın başlarında her şey yolunda görünüyordu. Babası, "Merhaba kızım Nasılsın kızım" ve "Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun" gibi klasik mesajlarla denemeler yapıyordu.

Ancak sesli komutun, söylenilen her kelimeyi harfiyen kaydetme özelliği devreye girince işler bir anda çığırından çıktı.

KAHKAHANIN REPLİĞİ: "ANA KIZ AÇIKMIŞ YA KIZ!"

Denemeler ilerledikçe, babasının sesli komutu kontrol edemediği ve kendi kendine konuştuğu anlar da kayda girmeye başladı.

Olayın ciddiyetini fark eden baba, "Ne yapıyorsun Bak sen ne yapıyorsun dedi O ne yapıyorsun dedim benim her şeyimi yazdı bakacağım ana kız açıkmış ya kız" sözleriyle durumu özetledi.

Özellikle bu son cümle, sosyal medya kullanıcıları tarafından viral hale getirildi ve Ecem Erkek'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ecem Erkek'in bu samimi ve eğlenceli paylaşımı, teknolojiyle tanışan ebeveynlerin yaşadığı o klasik imtihanları da bir kez daha hatırlattı. Sosyal medya kullanıcılarının kendi ebeveynleriyle yaşadığı benzer anları anımsatan bu paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

MERAK EDİLENLER

Ecem Erkek kaç yaşında, aslen nereli?

Ecem Erkek, 24 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Sivas'ın İmranlı ilçesindendir.

Ecem Erkek'in eski eşi kim?

Ecem Erkek 2016 yılında Yüce Armağan Erkek'le evlenmiştir. 4 yıl süren evlilik hayatı 2020 yılında son buldu.

Ecem Erkek hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Gelin Takımı, Efes'in Sırrı, Güzel Günler, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Müjdemi İsterim, Takıntılar, Hayat Sırları gibi yapımlarda rol almıştır.

