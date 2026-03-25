DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, yaptığı açıklamada Bengier'in sol kasıkta şiddetli ağrı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini, yapılan tetkiklerde karın aort damarında yırtılma ve aktif kanama olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Dış merkezde yapılan kontrollerde fıtık düşünüldüğünü ve ameliyat planlandığının kendilerine iletildiğini aktaran Ak, "Bizim değerlendirmemizde, karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık." dedi.