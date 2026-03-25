Bu akşam ATV ekranlarında izleyivi ile buluşacak olan Kuruluş Orhan dizisinde Fatma Hatun karakterine hayat veren ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Cemre Gümeli, sadece oyunculuğuyla değil, hayata karşı sergilediği o net ve doğal duruşuyla da tam bir ilham kaynağı.
İzleyici onu tarihin ihtişamlı sahnelerinde bir "Hatun" olarak izlerken, biz onun modern dünyadaki o hiç eskimeyen güzellik felsefesini mercek altına aldık. İşte Cemre Gümeli'nin güzelliğe bakış açısı ve yanından ayırmadığı sırları...
SADELİĞİN GÜCÜ
Cemre Gümeli denilince akla gelen ilk kavram şüphesiz: Sadelik. Ünlü oyuncu, modern dünyanın karmaşasına inat, doğallığın zarafetini her şeyden güçlü buluyor.
Günlük hayatında takıp takıştıran ya da yoğun makyaj tercih eden biri olmadığını her fırsatta dile getiren Gümeli, "Olduğum gibi görünmeyi seviyorum"diyerek güzellik anlayışının temelini sadelik üzerine kuruyor.
EN BÜYÜK HİLESİ: NEM VE MASAJ
Peki, ekranlardaki o canlı ve taze cildin sırrı pahalı kremlerde mi saklı? Gümeli'ye göre hayır! Ünlü oyuncunun en büyük güzellik hilesi: Doğru nemlendirme.
Cildini iyi nemlendirmeyi başaramadığında cildinin donuk göründüğüne inanan oyuncu, bu sorunu doğal yağları masajla uygulayarak çözüyor. Basit gibi görünen bu yöntemin, cildin ışıltısında yarattığı fark ise gözlerden kaçmıyor.
ÇANTASINDAKİ OLMAZSA OLMAZ 2 ÜRÜN
Yıllar önce Gardırop'a verdiği röportaja göre; Cemre Gümeli'nin çantası ne kadar küçük olursa olsun, iki ürünü yanından asla ayırmıyor: Lip balm ve parfüm. Yaz kış dudakları çatlayan bir yapıya sahip olduğu için lip balmını yanından ayırmayan Gümeli, ferahlığını ise sürekli tazelediği parfümüne borçlu.
Makyaj yapmak istediğinde ise her zaman "elinin alıştığı"o üçlüye gidiyor: Rimel, kaş kalemi ve doğal tonlarda bir ruj.
ESTETİK Mİ? ÖNYARGISIZ BİR DURUŞ!
Magazin dünyasında sıkça tartışılan estetik konusuna ise Cemre Gümeli oldukça modern ve hoşgörülü yaklaşıyor. İnsanların kendi kararları üzerinden yargılanmasını "eskide kalmış" bulan oyuncu, aynı röportajda "Herkes kendini nasıl iyi hissediyor ise öyle olmalı" diyerek bu konudaki net duruşunu sergiliyor.
YORGUN CİLTLERE DİNLENME MOLASI
Yoğun iş temposunda yorgun düşen cildini toparlamak için de "kendi haline bırakma" yöntemini seçiyor. Boş günlerinde cildini sadece temizleyip nemlendiren Gümeli, cildine toparlanması için ihtiyacı olan süreyi veriyor. Eğer makyaj yapması gereken bir günse de bakım yağları ve maskelerle yorgunluğu ustalıkla gizlemeyi başarıyor.
Cemre Gümeli'nin günlük makyaj rutini nedir?
Genellikle sıfır makyaj veya bir rimel ve ruj ile günü tamamlar. Favori ürünleri ise rimel, kaş kalemi ve doğal tonlarda rujdur.
Cemre Gümeli aslen nereli ve kimdir?
Kuruluş Orhan dizisinde Fatma Hatun karakterini canlandıran Cemre Gümeli, 24 Eylül 1993 İstanbul doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)