Günlük hayatında takıp takıştıran ya da yoğun makyaj tercih eden biri olmadığını her fırsatta dile getiren Gümeli, "Olduğum gibi görünmeyi seviyorum"diyerek güzellik anlayışının temelini sadelik üzerine kuruyor.

EN BÜYÜK HİLESİ: NEM VE MASAJ Peki, ekranlardaki o canlı ve taze cildin sırrı pahalı kremlerde mi saklı? Gümeli'ye göre hayır! Ünlü oyuncunun en büyük güzellik hilesi: Doğru nemlendirme.

Cildini iyi nemlendirmeyi başaramadığında cildinin donuk göründüğüne inanan oyuncu, bu sorunu doğal yağları masajla uygulayarak çözüyor. Basit gibi görünen bu yöntemin, cildin ışıltısında yarattığı fark ise gözlerden kaçmıyor.

ÇANTASINDAKİ OLMAZSA OLMAZ 2 ÜRÜN Yıllar önce Gardırop'a verdiği röportaja göre; Cemre Gümeli'nin çantası ne kadar küçük olursa olsun, iki ürünü yanından asla ayırmıyor: Lip balm ve parfüm. Yaz kış dudakları çatlayan bir yapıya sahip olduğu için lip balmını yanından ayırmayan Gümeli, ferahlığını ise sürekli tazelediği parfümüne borçlu.