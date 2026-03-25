Mehmet Aslantuğ’dan Uraz Kaygılaroğlu’na sert çıkış: “Arkadaş işi bıraksın”

Uraz Kaygılaroğlu’nun “Dizi çekmek çok zor” sözleri meslektaşları arasında tartışma yarattı. Uraz Kaygılaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Mehmet Aslantuğ, “Bu şikayeti yapan arkadaş işi bıraksın” diyerek sert bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncunun sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, bazı meslektaşlarının tepkisini çekti.

Uraz Kaygılaroğlu / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

"DİZİ ÇEKMEK ÇOK ZOR"

Bölüm başı yüksek kazanç elde etmesine rağmen çalışma şartlarının zorluğundan bahseden Kaygılaroğlu,"Dizi çekmek çok zor. Haftada 5-6 gün, günde 12 saat sette oluyorsun. 120 kişi bir evin içinde, nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum tekrar oraya gidiyorum. Arada hayatımı da devam ettirmem lazım"sözleriyle dikkat çekmişti.

SERT YANIT

Bu açıklamaların ardından usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan sert bir yanıt geldi.

"ARKADAŞIMIZ İŞİ BIRAKSIN"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslantuğ, Kaygılaroğlu'nun sözlerine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Bu işi zorlukla açıklamaya kalkarsak toplumun başka alanlarında yaşanan zorlukları unuturuz. Ekonomik zorlukları… Güce dair, emeğe dair zorlukları unutmamak lazım. Bu şikayeti yapan arkadaşımız işi bıraksın, en kolay çözümü bu.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Aslantuğ'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kesim usta oyuncuya destek verirken, diğer kesim ise dizi sektöründeki çalışma koşullarının gerçekten zor olduğunu savundu.

27 YILLIK EVLİLİKLERİ BİTTİ

Öte yandan Mehmet Aslantuğ, son dönemde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmasıyla da gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından dostane ilişkilerini sürdürdükleri bilinen ikili, zaman zaman magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.

