Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, bazı meslektaşlarının tepkisini çekti.
"DİZİ ÇEKMEK ÇOK ZOR"
Bölüm başı yüksek kazanç elde etmesine rağmen çalışma şartlarının zorluğundan bahseden Kaygılaroğlu,"Dizi çekmek çok zor. Haftada 5-6 gün, günde 12 saat sette oluyorsun. 120 kişi bir evin içinde, nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum tekrar oraya gidiyorum. Arada hayatımı da devam ettirmem lazım"sözleriyle dikkat çekmişti.
SERT YANIT
Bu açıklamaların ardından usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan sert bir yanıt geldi.
"ARKADAŞIMIZ İŞİ BIRAKSIN"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslantuğ, Kaygılaroğlu'nun sözlerine karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:
Bu işi zorlukla açıklamaya kalkarsak toplumun başka alanlarında yaşanan zorlukları unuturuz. Ekonomik zorlukları… Güce dair, emeğe dair zorlukları unutmamak lazım. Bu şikayeti yapan arkadaşımız işi bıraksın, en kolay çözümü bu.
SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI
Aslantuğ'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kesim usta oyuncuya destek verirken, diğer kesim ise dizi sektöründeki çalışma koşullarının gerçekten zor olduğunu savundu.
27 YILLIK EVLİLİKLERİ BİTTİ
Öte yandan Mehmet Aslantuğ, son dönemde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandırmasıyla da gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından dostane ilişkilerini sürdürdükleri bilinen ikili, zaman zaman magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.