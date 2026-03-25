Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"

Nişantaşı’nda görüntülenen Mert Ramazan Demir, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Yeni görünümüyle şaşırtan oyuncu, değişiminin ardında yoğun spor ve disiplinli beslenme olduğunu açıkladı. Demir’in fit hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"
  • Yalıçapkını dizisiyle tanınan oyuncu Mert Ramazan Demir, 20 kilo verdiğini açıkladı.
  • Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla görüşen Demir, spor yapıp beslenme düzenine dikkat ettiğini belirtti.
  • 1998 İstanbul doğumlu oyuncu, yeni projesi için yoğun bir hazırlık sürecine girdi.
  • Demir'in değişen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yeni dizisiyle gündemde olan Mert Ramazan Demir, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Mert Ramazan Demir / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

FORMUNUN SIRRI

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Yeni haliyle şaşkınlık yaratan Demir, formunun sırrını da paylaştı.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"-3

OBJEKTİFLERE YANSIDI

Yalıçapkını dizisiyle ün kazanan Mert Ramazan Demir, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"-4

"KİLOLARIM BOYUMU GÖSTERMİYORDU"

Demir,"Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı"ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"-5

YOĞUN HAZIRLIK SÜRECİ

Yeni projesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncunun fit görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"-6

SIK SORULAN SORULAR

Mert Ramazan Demir kimdir?
▶Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk sinema deneyimini "I Am You" filmiyle yaşamıştır.

Hangi projelerle tanındı?
▶Oyuncu; "Öğretmen", "Çıplak" ve Netflix yapımı "Ufo" projelerinde yer aldı. Geniş kitleler tarafından ise Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle tanındı.

Oyuncu Mert Ramazan Demir 20 kilo verdi: Yeni imajını görenler tanıyamadı I "Kilolarım boyumu göstermiyordu"-7

Boyu, kilosu ve burcu nedir?
▶Boyu 178 cm, kilosu 73 kg'dır. Burcu ise Yay'dır.

Nasıl oyuncu oldu?
▶17 yaşında tiyatro ile tanışan Demir, deneme çekimleriyle sektöre adım attı. Genç yaşta rol aldığı projelerle dikkat çekerek kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

