"KİLOLARIM BOYUMU GÖSTERMİYORDU" Demir,"Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı"ifadelerini kullandı.

YOĞUN HAZIRLIK SÜRECİ Yeni projesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncunun fit görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SIK SORULAN SORULAR Mert Ramazan Demir kimdir?

▶Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk sinema deneyimini "I Am You" filmiyle yaşamıştır. Hangi projelerle tanındı?

▶Oyuncu; "Öğretmen", "Çıplak" ve Netflix yapımı "Ufo" projelerinde yer aldı. Geniş kitleler tarafından ise Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle tanındı.