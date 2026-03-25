Yeni dizisiyle gündemde olan Mert Ramazan Demir, verdiği kilolarla dikkat çekti.
FORMUNUN SIRRI
Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Yeni haliyle şaşkınlık yaratan Demir, formunun sırrını da paylaştı.
OBJEKTİFLERE YANSIDI
Yalıçapkını dizisiyle ün kazanan Mert Ramazan Demir, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"KİLOLARIM BOYUMU GÖSTERMİYORDU"
Demir,"Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı"ifadelerini kullandı.
YOĞUN HAZIRLIK SÜRECİ
Yeni projesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncunun fit görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SIK SORULAN SORULAR
Mert Ramazan Demir kimdir?
▶Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk sinema deneyimini "I Am You" filmiyle yaşamıştır.
Hangi projelerle tanındı?
▶Oyuncu; "Öğretmen", "Çıplak" ve Netflix yapımı "Ufo" projelerinde yer aldı. Geniş kitleler tarafından ise Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle tanındı.
Boyu, kilosu ve burcu nedir?
▶Boyu 178 cm, kilosu 73 kg'dır. Burcu ise Yay'dır.
Nasıl oyuncu oldu?
▶17 yaşında tiyatro ile tanışan Demir, deneme çekimleriyle sektöre adım attı. Genç yaşta rol aldığı projelerle dikkat çekerek kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.