CANLI YAYIN
Geri

"Elimizi öptü çok değerli" Barış Arduç ve Gupse Özay kızlarını geleneklere bağlı yetiştiriyor: Jan Asya artık büyüdü!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, önceki gün Ulus'ta objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve her fırsatta ailesine olan düşkünlüğünü dile getiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na dair yürekleri ısıtan detaylar paylaştı. Kızı Jan Asya’nın artık büyüdüğünü ve bayram heyecanına ortak olduğunu belirten Arduç, babalık heyecanını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Elimizi öptü çok değerli" Barış Arduç ve Gupse Özay kızlarını geleneklere bağlı yetiştiriyor: Jan Asya artık büyüdü!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Barış Arduç, Ulus'ta basın mensuplarına 3,5 yaşındaki kızı Jan Asya'nın bayramları öğrenmeye başladığını ve gelenek göreneklere göre büyüttüklerini söyledi.
  • Arduç, kızının elini öpmesi gibi geleneksel davranışların kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.
  • Oyuncu, şu sıralar kendine zaman ayırdığını ve bol bol spor yaptığını ifade etti.
  • Barış Arduç ve Gupse Özay, 2014 yılında Deliha filminin setinde tanışmış ve 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de evlenmişti.

Barış Arduç, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Arduç, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'ndan bahsetti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Arduç, "Bayramlar bizim için önemli. Artık kızım da bayramları öğrenmeye başladı. Üç buçuk yaşına geldi. Gelenek ve göreneklerimize göre çocuğumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Elimizi öptü, böyle şeyler bizim için çok değerli" dedi.

Kendinden de bahseden Arduç, "Şimdilerde kendime zaman ayırıyorum. Bol bol spor yapıyorum"diyerek hızlıca toplantısına yetişmek için oradan ayrıldı.

DELİHA SETİNDEN MUTLU YUVAYA!

Sette başlayan büyük aşk (2014):Ünlü çift, 2014 yılında "Deliha" filminin setinde tanıştı. Arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ikili, magazin dünyasının en istikrarlı çiftlerinden biri haline geldi.

Çeşme'de sade nikah (2020):Tam 6 yıllık birlikteliklerini 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandırdılar.

Jan Asya ile gelen mutluluk (2022):Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı.

Sarsılmaz bağlılık:İlişkilerini her zaman gözlerden uzak ve huzur içinde yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman ortaya atılan ayrılık iddialarını her defasında yalanlayarak bağlılıklarını sürdürdü.

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

AYRILIK İDDİALARINA NET DURUŞ

Gupse Özay, meslektaşı Barış Arduç ile evliliğiyle ilgili ortaya atılan boşanma yönündeki iddialara ilişkin olarak, "O haberler, hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik" demişti.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: "KARIM NE DİYORSA DOĞRUDUR"

Bir takipçisinin"Gupse her sabah kocama bak be diyordur"sözlerine gülerek cevap veren Özay, "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey" ifadelerini kullanmıştı. Arduç'un bu sözlere karşılığı ise "Benim karım ne diyorsa doğru demiştir. Vardır bir bildiği"olmuştu.

Barış Arduç'un kızı Jan Asya kaç yaşında?

Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin kızı Jan Asya, 2022 yılında dünyaya gelmiş olup şu an 3,5 yaşındadır.

Barış Arduç ve Gupse Özay ne zaman evlendi?

2014 yılında "Deliha" film setinde tanışan ikili, 6 yıllık birlikteliklerini 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de sade bir nikahla taçlandırmıştır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler