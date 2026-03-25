DELİHA SETİNDEN MUTLU YUVAYA! Sette başlayan büyük aşk (2014):Ünlü çift, 2014 yılında "Deliha" filminin setinde tanıştı. Arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştüren ikili, magazin dünyasının en istikrarlı çiftlerinden biri haline geldi. Çeşme'de sade nikah (2020):Tam 6 yıllık birlikteliklerini 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandırdılar.

Jan Asya ile gelen mutluluk (2022):Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Sarsılmaz bağlılık:İlişkilerini her zaman gözlerden uzak ve huzur içinde yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman ortaya atılan ayrılık iddialarını her defasında yalanlayarak bağlılıklarını sürdürdü.

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, mutlu bir evlilik sürdürüyor. AYRILIK İDDİALARINA NET DURUŞ Gupse Özay, meslektaşı Barış Arduç ile evliliğiyle ilgili ortaya atılan boşanma yönündeki iddialara ilişkin olarak, "O haberler, hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik" demişti.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: "KARIM NE DİYORSA DOĞRUDUR" Bir takipçisinin"Gupse her sabah kocama bak be diyordur"sözlerine gülerek cevap veren Özay, "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey" ifadelerini kullanmıştı. Arduç'un bu sözlere karşılığı ise "Benim karım ne diyorsa doğru demiştir. Vardır bir bildiği"olmuştu.