Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ŞARKISI ERİŞİME ENGELLENDİ
Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısı, YouTube platformunda erişime engellendi. Kısa sürede 9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, platformdan kaldırılırken, sayfaya girildiğinde içeriğin telif hakkı nedeniyle engellendiği bilgisi yer aldı.
TELİF HAKKI NEDENİYLE KALDIRILDI
Şarkının kaldırılmasının, Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım talep etti.
SİLAHLI SALDIRI
Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderken araç içinde bekledikleri sırada, olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ
Kalaycıoğlu ifadesinde, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay tarafından şiddet gördüğünü öne sürerken, olaydan haberi olmadığını ve silah seslerini duyduktan sonra büyük şok yaşadığını dile getirdi.