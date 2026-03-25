CANLI YAYIN
Geri

Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısına erişim engeli: “Gidesim Var” YouTube’dan kaldırıldı

Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin milyonlarca izlenen “Gidesim Var” adlı şarkısı, telif hakkı gerekçesiyle YouTube’da erişime kapatıldı. Kararın, Universal Music Group tarafından yapılan telif talebi sonrası alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısına erişim engeli: “Gidesim Var” YouTube’dan kaldırıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
  • Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' adlı şarkısı, Universal Music Group'un telif talebi üzerine YouTube'dan kaldırıldı.
  • Saldırı, rapçi Vahap Canbay'ın Kalaycıoğlu ile barışmak istemesi üzerine yaşanan olaylar sonucunda gerçekleşti.
  • Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş sonucu Kundakçı ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aleyna Kalaycıoğlu / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

ŞARKISI ERİŞİME ENGELLENDİ

Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısı, YouTube platformunda erişime engellendi. Kısa sürede 9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, platformdan kaldırılırken, sayfaya girildiğinde içeriğin telif hakkı nedeniyle engellendiği bilgisi yer aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısına erişim engeli: “Gidesim Var” YouTube’dan kaldırıldı-3

TELİF HAKKI NEDENİYLE KALDIRILDI

Şarkının kaldırılmasının, Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısına erişim engeli: “Gidesim Var” YouTube’dan kaldırıldı-4

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım talep etti.

Aleyna Kalaycıoğlu

SİLAHLI SALDIRI

Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderken araç içinde bekledikleri sırada, olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkısına erişim engeli: “Gidesim Var” YouTube’dan kaldırıldı-6

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kubilay Kaan Kundakçı

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Kalaycıoğlu ifadesinde, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay tarafından şiddet gördüğünü öne sürerken, olaydan haberi olmadığını ve silah seslerini duyduktan sonra büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler