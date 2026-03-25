Saba Tümer gençlik fotoğrafını paylaştı: Ünlü sunucunun nostaljik karesi gündemde

Ünlü sunucu Saba Tümer, 25 Mart 2026 tarihinde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Tümer'in "yıllar içindeki değişimi" başlığıyla yayılan karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak dijital platformlarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan nostaljik paylaşım, sunucu Saba Tümer'in henüz kariyerinin başındaki doğal halini gözler önüne serdi. 25 Mart günü yapılan bu paylaşım, magazin dünyasında Tümer'in estetik müdahalelerden uzak doğal güzelliğiyle ilgili geniş bir tartışma başlattı.

NOSTALJİK PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kahkahası ve bitmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan Saba Tümer, bu kez bir televizyon programıyla değil, geçmişe ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Takipçileriyle paylaştığı gençlik karesinde duru güzelliğiyle dikkat çeken Tümer, nostalji rüzgarları estirdi.

DEĞİŞİMİYLE HAYRAN BIRAKTI

Paylaşılan fotoğrafa gelen yorumların büyük bir çoğunluğu, Saba Tümer'in o yıllardaki doğal tarzına ve yüz hatlarının hiç değişmemiş olmasına odaklanıyor. Kullanıcılar, ünlü sunucunun enerjisinin o yıllardan bugüne eksilmeden geldiğini vurgularken, nostaljik kare kısa sürede viral listelerine girdi.

MERAK EDİLENLER

Saba Tümer kaç yaşında?

5 Aralık 1970 doğumlu olan Saba Tümer, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Saba Tümer aslen nereli?

Ünlü sunucu ve gazeteci Saba Tümer, aslen İzmirli'dir.

Saba Tümer estetik yaptırdı mı?

Sosyal medyada paylaştığı gençlik fotoğrafının ardından en çok merak edilen konulardan biri de estetik oldu. Takipçilerinin büyük bir çoğunluğu, Tümer'in yüz hatlarının ve karakteristik gülüşünün yıllar içinde değişmediğini, doğal halini koruduğunu belirtti.

Saba Tümer şu an ne iş yapıyor?

Geleneksel televizyon kanallarındaki programlarının yanı sıra Saba Tümer, günümüzde kendi adını taşıyan YouTube kanalında konuk ağırlamaya ve dijital platformlar için içerik üretmeye devam ediyor.

SABA TÜMER'İN HAYATI

1970 - 1990: İZMİR'DEKİ İLK YILLAR VE EĞİTİM

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra yükseköğrenim için yine aynı şehirdeki Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih etti. Üniversite yıllarından itibaren medyaya olan ilgisi şekillenmeye başladı.

1990 - 2000: HABERCİLİK VE TELEVİZYONA GİRİŞ

Mezuniyetinin ardından kariyerine yerel medyada adım attı.

  • Ege TV: Kariyerinin ilk yıllarında İzmir'in yerel kanalı olan Ege TV'de çalışarak deneyim kazandı.

  • NTV: 1990'ların sonunda İstanbul'a geçiş yaparak NTV'de haber spikerliği yapmaya başladı. Bu dönemde ciddi haber sunumuyla dikkat çekti.

2000 - 2010: "BAYAN KAHKAHA" DÖNEMİ

2000'li yılların başında tarzını daha eğlence ve sohbet odaklı bir yöne kaydırdı.

  • Show TV: "Saba Tümer'le Bu Gece" programıyla geniş kitlelerce tanındı. Gece yarısı kuşağında yaptığı samimi röportajlar ve meşhur kahkahası bir marka haline geldi.

  • HaberTürk: Bir dönem HaberTürk ekranlarında da "Pakize Suda" ile birlikte sunduğu programlarla popülerliğini artırdı.

2010 - 2020 DÖNEMİ

Bu on yıllık süreçte Tümer, artık Türkiye'nin en sevilen talk-show sunucularından biriydi.

  • TV8 ve Star TV: Farklı kanallarda gündüz ve gece kuşaklarında programlar yaptı. "Saba Tümer'le Oyuna Geldik" gibi yarışma formatlarını denedi.

  • Dijitalleşme: Geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif olmaya başladı. Instagram ve YouTube üzerinden takipçileriyle kurduğu etkileşim, onu dijital dünyanın da önemli bir figürü yaptı.

2020 - 2026: DİJİTAL İÇERİK DÖNEMİ

Pandemi dönemi ve sonrasında Saba Tümer, enerjisini daha çok dijital mecralara aktardı.

  • YouTube Kanalı: "Saba Tümer" adlı kanalında yaptığı özel röportajlar ve hayat tarzı içerikleriyle milyonlarca izlenmeye ulaştı.

  • NFT Satışı: 2021 yılında meşhur kahkahasını NFT olarak satışa çıkararak Türkiye'de bir ilke imza attı ve bu satıştan elde edilen geliri bağışlayarak dikkatleri üzerine çekti.

  • Günümüz: 2026 yılı itibarıyla, hem markalarla yaptığı iş birlikleri hem de dijital projeleriyle Türkiye'nin en ilham verici ve enerjik medya yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.

Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.