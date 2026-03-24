Survivor tarihinin en tartışmalı ikililerinden Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden, bu kez parkurlarla değil adliye koridorlarıyla gündeme geldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun demir parmaklıklar ardına gönderilmesi, bir dönemin "yuva yıkan yakınlık" iddialarını tekrar alevlendirdi.
Yunus Emre'nin cezaevine girmesinin ardından Aleyna'nın da tutuklanması, gözleri eski eş Beria Gözen'e çevirdi.
"ALEYNA'DAN UZAK DUR"
Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor adasındaki samimiyetleriyle o dönem evli olan Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen'i ayağa kaldırmıştı. İletişim ödülünde eşine "Aleyna'dan uzak dur"diyerek canlı yayında rest çeken Gözen, o dönem kıskanç kadın ilan edilse de gelinen nokta herkesi şoke etti. Yarışma sonrası Yunus Emre ve Beria Gözen tek celsede boşandı.
Boşanma sonrası Yunus Emre Özden karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanırken, şimdi de Aleyna Kalaycıoğlu cinayet soruşturmasında tutuklandı.
CEZAEVİNDE BULUŞTULAR: "HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN"
Beria Gözen, sosyal medya hesabından gelen mesajlara verdiği yanıtta adeta intikam ateşi yaktı: "Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."
"İSTESEYDİM ONU REZİL EDEBİLİRDİM"
Beria Gözen, paylaşımlarında geçmişe dair elinde çok daha büyük kozlar olduğunun sinyalini verdi. Gözen, "İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Birçok kişi durumun farkındaydı"diyerek, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bildiği gizli gerçeklerin bambaşka konularla ilgili olduğunu vurguladı.
İşte Beria Gözen'in açıklamasının tamamı:
Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar
"ÇOK LEŞ ŞEYLER ANLATIYORDU"
Sessizliğini bozan Beria Gözen, art arda paylaşımlarda bulundu. Kendisine gelen, "Nasıl bi ah ettiysen hem Yunus Emre hapsi boyladı hem Aleyna" mesajını hikayesine taşıyan Gözen, bu takibe kusan emoji ekleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mektup atsınlar birbirlerine gerçi onunla ilgili çok leş şeyler anlatıyordu 🤮 Yapan bulur buna inanıyorum"
"HAK EDENE DEĞER VERİLİR"
Beria Gözen, takipçilerinden gelen "Yunus Emre pişman oldu mu, hiç yazdı mı?" sorularına da yanıt verdi. Artık Türkiye'de yaşamadığını duyuran Gözen, eski eşinin kendisini aradığını ancak artık çok geç olduğunu şu sözlerle ifade etti:
Ben Türkiye'de yaşamıyorum artık. Evet aradı, ama çok önemsiz geçti. Söylediği şeyleri dinleyip kapattım. Vicdanım rahat her konuda. Hak edene değer verilir, iki cihan bir araya gelse fikrim değişmez 💪
MERAK EDİLENLER
Aleyna Kalaycıoğlu neden cezaevinde?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanmıştır.
Yunus Emre Özden ve Beria Gözen neden boşandı?
Survivor sonrası yaşanan krizlerin ardından çift anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştır.