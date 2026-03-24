UNUTULMAZ DENEYİM Sosyal medyayı aktif kullanan Faruk Sabancı, sevgilisiyle geçirdiği romantik anları paylaşmayı ihmal etmedi. Tatilleri boyunca peş peşe kareler yayınlayan çift, bu kez unutulmaz bir deneyime imza attı.

HELİKOPTER TURU Aşk dolu kaçamaklarına bir yenisini ekleyen Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, şehri kuş bakışı izlemek için helikopter turuna çıktı. Gökyüzünde romantik anlar yaşayan çift, o anları sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

AŞK DOLU KARELER Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi görürken, çifte bu özel gezide Faruk Sabancı'nın kardeşi Burak Sabancı da eşlik etti. İkilinin aşk dolu kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.