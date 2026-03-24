CANLI YAYIN
Geri

"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Özgür Ozan, oğlu Derin Deniz Ozan’ın 20. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ailece çekilen doğum günü karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, “20. yaş... şükür...” notunu düştü. Ozan’ın oğluna yazdığı anlamlı ve öğüt dolu mesaj ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Özgür Ozan'ın İtalya'daki H-Farm College'de eğitim gören oğlu Derin Deniz Ozan 20 yaşına girdi.
  • Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.
  • Oğlunun doğum günü kutlaması aile arasında gerçekleştirildi.
  • Özgür Ozan, kutlama fotoğraflarını Instagram hesabından '20. yaş... şükür...' notuyla paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Özgür Ozan'ın son paylaşımı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AİLE ARASINDA KUTLAMA

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yeni yaşını kutladı. 2005 yılında Neslihan Uğur ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz Ozan, 20 yaşına bastı. İtalya'daki H-Farm College'de eğitimine devam eden Derin Deniz için aile arasında doğum günü kutlaması yapıldı.

"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"-3

OĞLU 20 YAŞINA GİRDİ

Ünlü oyuncu, kutlamadan kareleri Instagram hesabından "20. yaş... şükür..."notuyla paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"-4

"YAKIŞIKLILIKTAN ÖNCE KARAKTER GELİR"

Öte yandan Özgür Ozan'ın oğluna yazdığı anlamlı mesaj da dikkat çekti:

Oğluma not: Yakışıklılıktan önce karakter gelir. Kalabalıklara karış ama omurganı kaybetme, kimsenin gözyaşına sebep olma. Kimsenin yalanına da kanma. Sesini değil, sözünü duyur. Unutma adam olmak cinsiyetle değil, duruşla ilgilidir.

"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"-5

SIK SORULAN SORULAR

Özgür Ozan kimdir?

▶Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da doğdu. Ankara'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra tiyatroya yöneldi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa nasıl başladı?

▶Üniversite yıllarında tiyatro sahnesinde aktif olan oyuncu, televizyona ilk adımını Susam Sokağı programında canlandırdığı postacı rolüyle attı. Daha sonra devlet tiyatrolarında görev aldı.

"Hüsnü Çoban" olarak bilinen Özgür Ozan’ın oğlu 20 yaşına girdi: "Yakışıklılıktan önce karakter gelir"-6

Hangi projelerle tanındı?

▶Özgür Ozan, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki "Selami" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler