Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
AİLE ARASINDA KUTLAMA
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yeni yaşını kutladı. 2005 yılında Neslihan Uğur ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz Ozan, 20 yaşına bastı. İtalya'daki H-Farm College'de eğitimine devam eden Derin Deniz için aile arasında doğum günü kutlaması yapıldı.
OĞLU 20 YAŞINA GİRDİ
Ünlü oyuncu, kutlamadan kareleri Instagram hesabından "20. yaş... şükür..."notuyla paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"YAKIŞIKLILIKTAN ÖNCE KARAKTER GELİR"
Öte yandan Özgür Ozan'ın oğluna yazdığı anlamlı mesaj da dikkat çekti:
Oğluma not: Yakışıklılıktan önce karakter gelir. Kalabalıklara karış ama omurganı kaybetme, kimsenin gözyaşına sebep olma. Kimsenin yalanına da kanma. Sesini değil, sözünü duyur. Unutma adam olmak cinsiyetle değil, duruşla ilgilidir.
SIK SORULAN SORULAR
Özgür Ozan kimdir?
▶Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da doğdu. Ankara'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra tiyatroya yöneldi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuğa nasıl başladı?
▶Üniversite yıllarında tiyatro sahnesinde aktif olan oyuncu, televizyona ilk adımını Susam Sokağı programında canlandırdığı postacı rolüyle attı. Daha sonra devlet tiyatrolarında görev aldı.
Hangi projelerle tanındı?
▶Özgür Ozan, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki "Selami" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor.