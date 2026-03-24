ENERJİSİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMİYOR Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla bilinen Ünal, bugün spor salonundan paylaştığı ağırlık antrenmanı videosuyla bir kez daha gündeme geldi. Zorlu sürece rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri tarafından "azim", "güç" ve "ilham" yorumlarıyla karşılanan Ünal, yaşam azmiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

"YENİ YILIN İLK GÜNÜYDÜ" Ünal, hastalığını ilk öğrendiği anı ise şu sözlerle anlatmıştı: Sonuçların meme kanseri olduğunu duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR" Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğuna da dikkat çeken Ünal, bu süreçte çok önemli bir gerçeği öğrendiğini belirterek,"Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"ifadelerini kullandı.

"SPRİTÜEL TARAFIM BİLİMLE ÇATIŞIYOR" Tedavi sürecinde hem bilimsel yöntemlerden hem de spiritüel yaklaşımlardan faydalandığını dile getiren Ünal, yaşadıklarını"Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Bu, benim için tıbbın en saf hali." sözleriyle ifade etti.