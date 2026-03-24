Irmak Ünal kansere meydan okuyor: Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

Irmak Ünal, meme kanseriyle verdiği zorlu mücadeleye rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor. Bali’de kurduğu yeni yaşamında sporla ve güçlü duruşuyla dikkat çeken Ünal, paylaştığı son videoyla “pes etmiyorum” mesajı verdi. Tedavi sürecine rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü isim, takipçilerinden büyük destek aldı.

  • Oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, iki çocuğuyla birlikte yaşadığı Bali'de meme kanseri tedavisi görüyor.
  • Ekim ayında sosyal medya hesabından kanser teşhisini duyuran Ünal, tedavi sürecinde spor yapmaya devam ediyor.
  • Yeni yılın ilk gününde meme kanseri teşhisi konulan Irmak Ünal, hem modern tıp hem de alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanıyor.
  • Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çeken Ünal, doktor ekibinden aldığı destekle tedavi görüyor.
  • Cihan Ünal'ın kızı olan ve yaklaşık 4 yıl önce Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, hastalık sürecinde yoga eğitmenliğine devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıl önce iki çocuğuyla birlikte Bali'ye taşınarak yoga eğitmenliğine başlayan Irmak Ünal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

FORMDA GÖRÜNTÜSÜYLE TANINIYORDU

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olan Ünal, sanatla iç içe büyüyen bir isim olarak her zaman formda görüntüsüyle tanınıyordu.

BİNLERCE KİŞİYE UMUT OLUYOR

Geçtiğimiz ekim ayında kanser teşhisini sosyal medya hesabından duyuran Ünal, bu süreçte hayranlarından büyük destek gördü. İki çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir hayat kuran ve kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden ünlü isim, hastalığa karşı sergilediği dik duruşla binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor.

ENERJİSİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMİYOR

Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla bilinen Ünal, bugün spor salonundan paylaştığı ağırlık antrenmanı videosuyla bir kez daha gündeme geldi. Zorlu sürece rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri tarafından "azim", "güç" ve "ilham" yorumlarıyla karşılanan Ünal, yaşam azmiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

"YENİ YILIN İLK GÜNÜYDÜ"

Ünal, hastalığını ilk öğrendiği anı ise şu sözlerle anlatmıştı:

Sonuçların meme kanseri olduğunu duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğuna da dikkat çeken Ünal, bu süreçte çok önemli bir gerçeği öğrendiğini belirterek,"Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"ifadelerini kullandı.

"SPRİTÜEL TARAFIM BİLİMLE ÇATIŞIYOR"

Tedavi sürecinde hem bilimsel yöntemlerden hem de spiritüel yaklaşımlardan faydalandığını dile getiren Ünal, yaşadıklarını"Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Bu, benim için tıbbın en saf hali." sözleriyle ifade etti.

"İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT"

Şifalanma sürecini farklı yönleriyle ele aldığını belirten Ünal, "Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum… spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi" dedi.

"ŞİFA DÜZ BİR ÇİZGİ DEĞİL"

Yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman yalnız hissetmediğini de vurgulayan Ünal, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese… sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ne kadar ameliyathane kapısında 'bir başımayım' desem de asla yalnız değildim.

