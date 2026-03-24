Bodrum’da 150 milyon dolarlık yangın: Ozan Şer’in yatı kül oldu

Bodrum Yalıkavak Marina’da bayram tatili faciaya dönüştü! Milyon dolarlık lüks yatların küle döndüğü yangının perde arkasından sosyetenin ünlü isimleri çıktı. İş insanı Ozan Şer’in teknesi yanarken, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım facianın eşiğinden döndü.

  • Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında toplam değeri 150 milyon doları aşan yedi lüks yat tamamen yanarak battı.
  • Yanan yatlardan birinin iş insanı Ozan Şer'e ait tahmini değeri 25 milyon dolar olan 'Cher' isimli motor yat olduğu belirlendi.
  • Yangında yanan bir diğer yatın Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğu ortaya çıktı.
  • Batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin Rus oligarka ait olduğu tespit edildi.
  • Aziz Yıldırım ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları yangın söndürülmeden önce birkaç metre mesafede bulunuyordu.

Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında toplam değeri 150 milyon doları (yaklaşık 5 milyar TL) aşan yedi lüks yat kül oldu. Batan teknelerin sahipleri tek tek netleşmeye başladı. Yangında büyük darbe alan isimlerden birinin, iş dünyasının ve cemiyet hayatının tanınmış ismi Ozan Şer olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, Sabah

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak batmıştı. Toplam değeri 150 milyon doları aşan batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirlenmişti.

Yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk patronlar olduğu konuşulmuş ama isimlerini kimse öğrenememişti. Ben yanan iki yatın sahiplerinin kim olduğunu öğrendim. Biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış.

Eşi Bahar Şer ile birlikte her yaz Bodrum koylarına demir attıkları yat küle dönmüş. Bayram tatili için Londra'da öğrenim gören oğullarının yanına giden Ozan- Bahar Şer çifti, tatsız haberi alır almaz yurda geri dönmüş.

Yanan yatlardan bir diğeri de Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'inmiş. Bu arada Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları da yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirliymiş.

Aziz Yıldırım'ın Lady Yaz isimli yatına bir yat kala, Demet Sabancı Çetindoğan'ın Desiree Bleue'suna ise dört yat kala yangın söndürülmüş; verilmiş sadakaları varmış..."

