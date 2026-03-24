Yangında yanan bir diğer yatın Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yanan yatlardan birinin iş insanı Ozan Şer'e ait tahmini değeri 25 milyon dolar olan 'Cher' isimli motor yat olduğu belirlendi.

Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında toplam değeri 150 milyon doları (yaklaşık 5 milyar TL) aşan yedi lüks yat kül oldu. Batan teknelerin sahipleri tek tek netleşmeye başladı. Yangında büyük darbe alan isimlerden birinin, iş dünyasının ve cemiyet hayatının tanınmış ismi Ozan Şer olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak batmıştı. Toplam değeri 150 milyon doları aşan batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirlenmişti.

Yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk patronlar olduğu konuşulmuş ama isimlerini kimse öğrenememişti. Ben yanan iki yatın sahiplerinin kim olduğunu öğrendim. Biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış.

Eşi Bahar Şer ile birlikte her yaz Bodrum koylarına demir attıkları yat küle dönmüş. Bayram tatili için Londra'da öğrenim gören oğullarının yanına giden Ozan- Bahar Şer çifti, tatsız haberi alır almaz yurda geri dönmüş.