Türkiye eski güzeli Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirdi. ABD'de yaşayan Türk iş insanı Orkan Özkan'la yeni bir aşka yelken açtı. Los Angeles ve İstanbul arasında mekik dokumaya başladı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; aşk tam gaz sürerken Orkan Özkan'dan ilginç bir hamle geldi. İş insanı Orkan Özkan, Instagram profil fotoğrafını değiştirerek Arzum Onan ile birlikte çekilmiş özel bir kareyi paylaştı.
SAKLANMIYORLAR
Daha önce ilişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu hamlesi, "Artık saklanmıyorlar" yorumlarına neden oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, çiftin uyumu ve ilişkilerindeki istikrar yakın çevreleri tarafından da sıkça dile getirildi. Sosyal medyada yapılan bu profil değişikliği ise, ilişkinin ciddiyetine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.
ADIM ADIM EVLİLİĞE
Takipçiler ise bu gelişmeyi "Resmileşmeye giden yolun ilk sinyali mi?" şeklinde yorumlamaya başladı. Sessiz başlayan bu aşkın, artık daha görünür bir hale gelmesi, önümüzdeki günlerde çiftin yeni adımlar atıp atmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.
Magazin dünyası şimdi gözünü Onan'dan gelecek olası bir karşı hamleye çevirmiş durumda. Özkan'ın bu hamlesi evlilik yolunda büyük bir adım olarak yorumlandı.
MERAK EDİLENLER
Arzum Onan'ın yeni sevgilisi Orkan Özkan kimdir?
Orkan Özkan, ABD'de (Los Angeles) yaşayan ve iş dünyasında tanınan bir iş insanıdır.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ne zaman boşandı?
Ünlü çift, 27 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştır.
Arzum Onan ve Orkan Özkan evleniyor mu?
Çift henüz resmi bir açıklama yapmasa da Orkan Özkan'ın profil fotoğrafına Arzum Onan'la karesini eklemesi yakın çevreleri ve takipçileri tarafından "evlilik yakın" şeklinde yorumlanmıştır.
GEÇMİŞTEN NOTLAR
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girdi. 2023 yılında ise ikilinin 28 Şubat'ta mahkemenin yolunu tutup boşanma kararı alması herkesi büyük şoke etti. Çift, 29 Mayıs günü ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirdi.
Boşanmanın ardından Arzum Onan'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Onan, gönlünü Orkan Özkan'a kaptırdı. Onan, o dönem kendisine gelen evlilik sorularına da "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.
Eski eşi Arzum Onan'ın yeni aşka yelken açması hakkında ne düşündüğü merak edilen Mehmet Aslantuğ ise "Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" ifadelerini kullandı.