ADIM ADIM EVLİLİĞE Takipçiler ise bu gelişmeyi "Resmileşmeye giden yolun ilk sinyali mi?" şeklinde yorumlamaya başladı. Sessiz başlayan bu aşkın, artık daha görünür bir hale gelmesi, önümüzdeki günlerde çiftin yeni adımlar atıp atmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Magazin dünyası şimdi gözünü Onan'dan gelecek olası bir karşı hamleye çevirmiş durumda. Özkan'ın bu hamlesi evlilik yolunda büyük bir adım olarak yorumlandı.

MERAK EDİLENLER Arzum Onan'ın yeni sevgilisi Orkan Özkan kimdir? Orkan Özkan, ABD'de (Los Angeles) yaşayan ve iş dünyasında tanınan bir iş insanıdır. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ne zaman boşandı? Ünlü çift, 27 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştır. Arzum Onan ve Orkan Özkan evleniyor mu? Çift henüz resmi bir açıklama yapmasa da Orkan Özkan'ın profil fotoğrafına Arzum Onan'la karesini eklemesi yakın çevreleri ve takipçileri tarafından "evlilik yakın" şeklinde yorumlanmıştır.

GEÇMİŞTEN NOTLAR Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girdi. 2023 yılında ise ikilinin 28 Şubat'ta mahkemenin yolunu tutup boşanma kararı alması herkesi büyük şoke etti. Çift, 29 Mayıs günü ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Arzum Onan'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Onan, gönlünü Orkan Özkan'a kaptırdı. Onan, o dönem kendisine gelen evlilik sorularına da "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.