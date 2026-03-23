Kuşum Aydın, geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonrası yüzünde oluşan deformasyon nedeniyle zor günler yaşamıştı.
TELEVİZYON HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Katıldığı programlarda yaşadığı pişmanlığı sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, bu süreçte televizyon hayatının da olumsuz etkilendiğini ifade etmişti.
YÜZ GERDİRME OPERASYONU
Ameliyat öncesinde filtresiz halini sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, yüz gerdirme operasyonu geçireceğini duyurmuştu. Uzun süredir merakla beklenen operasyonun ardından ünlü isimden ilk paylaşım geldi.
DOLGU KAYNAKLI DEFORMASYONDAN KURTULDU
Ameliyattan 48 saat sonra son halini takipçileriyle paylaşan Kuşum Aydın, yaşadığı değişimle dikkat çekti. Yüzündeki dolgu kaynaklı deformasyondan kurtulan sanatçı, çektiği videoda hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de önemli bir uyarıda bulundu.
"DOKTORUNUZU İYİ SEÇİN"
Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Bu benim özel gecem. Arkadaşlar doktorunuzu iyi seçin yoksa üzülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Daha önce "Televizyon hayatım bitti"sözleriyle yaşadığı sürecin zorluğunu anlatan Kuşum Aydın'ın son görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaşadığı değişim de dikkatlerden kaçmadı.