Barış Alper'den 175 milyonluk evden sonra yeni yatırım: Büyükada'da otel ortaklığı

Son dönemde yatırımlarıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, rotasını turizm sektörüne çevirdi. Genç futbolcu, Büyükada’da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak oldu. Barış Alper Yılmaz daha önce de 175 milyon TL değerinde ev satın almıştı. Yılmaz’ın bu adımı, sadece sahada değil iş dünyasında da güçlü bir gelecek planladığını gösterdi.

Barış Alper'den 175 milyonluk evden sonra yeni yatırım: Büyükada'da otel ortaklığı
  • Fenerbahçe futbolcusu Barış Alper Yılmaz, İstanbul Büyükada'da 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak oldu.
  • Futbolcu Barış Alper Yılmaz daha önce 175 milyon TL değerinde ev satın almıştı.
  • Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra turizm sektörüne yatırım yapmaya başladı.

Son dönemde sadece sahadaki performansıyla değil, yaptığı yatırımlarla da konuşulan bir isim var: Barış Alper Yılmaz.

175 MİLYONLUK EV

Daha önce aldığı 175 milyonluk evle gündeme gelmişti. Kimileri"genç yaşta büyük harcama"dedi, kimileri başarıyı böyle okudu. Ama görünen o ki Barış Alper, sadece harcamayı değil, kazanmayı ve büyütmeyi de iyi biliyor. Şimdi rotasını turizme çevirdi.

4 YILDIZLI TARİHİ BİR OTELE ORTAKLIK

Ufuk Özcan'ın haberine göre İstanbul'un gözbebeği Büyükada'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak olarak sektöre adım attı. Açık konuşalım... Türkiye'de birçok sporcu kazandığını doğru yönetemediği için kısa sürede gündemden düşüyor. Ama Barış Alper Yılmaz'ın attığı bu adım, farklı bir hikayenin sinyalini veriyor.

GELECEĞİNİ İNŞA EDEN BİR İSİM

Barış Alper sahada koşan, mücadele eden bir oyuncu... Ama saha dışında da akıllı hamleler yapan bir profil. Bugün bir otel ortaklığı... Yarın belki bambaşka yatırımlar. Şunu net söyleyelim: Bu işler sadece para kazanmakla değil, o parayı doğru yerde değerlendirmekle olur. Yılmaz, belli ki o dengeyi kurmaya başlamış. Ve bu da onu sadece iyi bir futbolcu değil, geleceğini inşa eden bir isim yapıyor.

