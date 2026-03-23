Son dönemde sadece sahadaki performansıyla değil, yaptığı yatırımlarla da konuşulan bir isim var: Barış Alper Yılmaz.
175 MİLYONLUK EV
Daha önce aldığı 175 milyonluk evle gündeme gelmişti. Kimileri"genç yaşta büyük harcama"dedi, kimileri başarıyı böyle okudu. Ama görünen o ki Barış Alper, sadece harcamayı değil, kazanmayı ve büyütmeyi de iyi biliyor. Şimdi rotasını turizme çevirdi.
4 YILDIZLI TARİHİ BİR OTELE ORTAKLIK
Ufuk Özcan'ın haberine göre İstanbul'un gözbebeği Büyükada'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak olarak sektöre adım attı. Açık konuşalım... Türkiye'de birçok sporcu kazandığını doğru yönetemediği için kısa sürede gündemden düşüyor. Ama Barış Alper Yılmaz'ın attığı bu adım, farklı bir hikayenin sinyalini veriyor.
GELECEĞİNİ İNŞA EDEN BİR İSİM
Barış Alper sahada koşan, mücadele eden bir oyuncu... Ama saha dışında da akıllı hamleler yapan bir profil. Bugün bir otel ortaklığı... Yarın belki bambaşka yatırımlar. Şunu net söyleyelim: Bu işler sadece para kazanmakla değil, o parayı doğru yerde değerlendirmekle olur. Yılmaz, belli ki o dengeyi kurmaya başlamış. Ve bu da onu sadece iyi bir futbolcu değil, geleceğini inşa eden bir isim yapıyor.