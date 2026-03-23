90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla tanınan Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Tedavisine Almanya'da devam eden sanatçı, ilik nakli öncesi hasta yatağından seslenerek sevenlerinden dua istedi.
26 MART'TA İLİK NAKLİ
Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaşadığı süreci samimi sözlerle anlatan Cansever, şu ifadeleri kullandı:
Uykusuz gecelerin sabahını bana sor. Hastanede zaman geçmiyor ama ya sabır ya Allah ya Hafız ya şafi ya rahman ya rahim dayanacağız. 26 Mart ilik nakli yapılacak sevenlerimden dua bekliyorum. Her şey güzel geçsin inşallah.
Bir süre önce lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı, o dönemde yaptığı paylaşımda"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."sözlerini ifade etti.
"BUNU DA ATLATACAĞIM ALLAH'IN ADIYLA"
Tedavi sürecinde kritik bir aşamaya gelinen Cansever için donör arayışı başlatılmış, sanatçı daha sonra uygun donörün bulunduğunu duyurmuştu. Bu gelişmeyi de şu sözlerle paylaşmıştı:
Canım canlarım donör bulundu. Allah'ın izniyle 18 Mart hastaneye yatacağım. 29 Mart ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin her şey güzel geçsin. Bunu da atlatacağım Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla. Her şey güzel olacak. Rabbim yardım edecek sizi seviyorum.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK
Sevenleri tarafından yakından takip edilen Cansever'in ilik naklinin bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sanatçının paylaşımları, sosyal medyada büyük destek ve dua mesajlarıyla karşılık bulmaya devam ediyor.