CANLI YAYIN
Geri

Demet Akalın’dan kilo yorumlarına yanıt: Konserde dikkat çeken eşofmanla paylaşım

Konserdeki görüntülerinin ardından kilo aldığı yönünde yorumlar yapılan Demet Akalın, tartışmalara sosyal medyadan yanıt verdi. Aynı eşofmanı evinde yeniden giyerek paylaşım yapan ünlü şarkıcı, görüntü farkına dikkat çekti. Akalın, gerçek kilosunun konuşulduğu gibi olmadığını ifade etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Demet Akalın'ın konser sırasında giydiği eşofman nedeniyle kilolu göründüğü yönünde sosyal medyada yorumlar yapıldı
  • Akalın, eleştirilere yanıt olarak evinden aynı eşofmanla yeni bir video paylaşarak gerçek görüntüsünün farklı olduğunu gösterdi
  • Ünlü şarkıcı, daha önce zayıflama yöntemleriyle ilgili tartışma yaratarak iğne kullandığını açıkça ifade etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün sahne aldığı konserdeki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Konser sırasında giydiği eşofmanla kilolu göründüğü yönündeki yorumlar kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Akalın, evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, konserde giydiği eşofmanın aynısını tekrar giyerek video paylaştı ve gerçek görüntüsünün farklı olduğunu vurguladı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

İki görüntü arasındaki farkın kendisini de şaşırttığını belirten Akalın, böylece kilo aldığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt vermiş oldu.

"BEN DE KULLANDIM"

Öte yandan Demet Akalın, daha önce yaptığı açıklamalarla da zayıflama yöntemleri üzerine tartışma yaratmıştı. Meslektaşlarının diyet ve sporla zayıfladığı yönündeki açıklamalarına inanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı, şu sözleriyle dikkat çekmişti:

Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler