Fatih Terim’den kızına duygusal doğum günü mesajı: “42 senedir en yakın arkadaşım”

Fatih Terim, kızı Merve Terim’in 42. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü teknik direktör, “42 senedir en yakın arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım” sözleriyle kızına olan sevgisini açıkça dile getirdi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fatih Terim, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, kızı Merve Terim'e olan sevgisiyle gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Galatasaray'ın teknik direktörü, büyük kızı Merve Terim'in 42. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

DUYGUSAL YÖNÜNÜ ORTAYA KOYDU

1982 yılında Fulya Terim ile evlenen ve bu evlilikten Buse ve Merve adında iki kızı olan Terim, ailesine olan bağlılığıyla da sık sık dikkat çekiyor. Sert mizacıyla tanınan Terim, bu kez duygusal yönünü gözler önüne serdi.

"KIRK İKİ SENEDİR EN YAKIN ARKADAŞIM"

Kızına hitaben yaptığı paylaşımda, "Kırk iki senedir en yakın arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, her duyguma ortak, benim can kızım… İyi ki doğdun da hayatımıza anlam kattın, olduğun her yere saçtığın ışık hep parlasın, seni çok seviyorum!" ifadelerini kullanan Terim'in sözleri takipçilerini duygulandırdı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Futbol dünyasında disiplinli ve sert duruşuyla bilinen Terim'in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

