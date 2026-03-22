Tülin Şahin ameliyat oldu: "Patoloji sonuçlarını bekliyoruz"

Göğsünde kanser riski taşıyan bir kitle tespit edilen ünlü model Tülin Şahin ameliyat oldu. Operasyon sonrası “Ameliyatımı oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz” sözleriyle sağlık durumunu paylaştı. Ünlü model, “Erken teşhis hayat kurtarır” diyerek önemli bir mesaj verdi.

  • Tülin Şahin, göğsünde tespit edilen kanser riski taşıyan kitle nedeniyle ameliyat oldu.
  • 'Pembe Kurdele' hareketinin öncülerinden olan Şahin, ameliyat sonrası hastane odasından patoloji sonuçlarını beklediklerini açıkladı.
  • Ünlü model, her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekti.
  • Şahin, hastalık sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Kariyeriyle adından söz ettiren Tülin Şahin, göğsünde tespit edilen kanser riski taşıyan kitle nedeniyle ameliyat oldu.

"PEMBE KURDELE" HAREKETİNİN ÖNCÜLERİNDEN

Yıllardır meme kanseri farkındalığı için çalışmalar yürüten ve "Pembe Kurdele" hareketinin öncülerinden biri olan Şahin'in yaşadığı bu süreç, sevenlerini endişelendirmişti.

"YAKINDA BİR AMELİYAT GEÇİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunu ilk kez açıklayan ünlü model, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi. Yakında bir ameliyat geçireceğim. İyiyim. Güçlüyüm. Ama şunu söylemek istiyorum Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. 'Pembe Kurdele' hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Sözlerini sürdüren Şahin, "Ve bugün aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan… Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil. Bir hatırlatma. Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlık varlıktır." dedi.

"PATOLOJİ SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

Beklenen operasyonu geçiren Şahin, ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü model,"Ameliyatımı oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Erken teşhis hayat kurtarır" sözlerini ifade etti.

ÜNLÜ MODELE TAKİPÇİLERİNDEN MORAL

Şahin'in paylaşımı kısa sürede büyük destek görürken, hayranları ve takipçileri geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü modele moral verdi. Ünlü isim, yaşadığı bu süreçle birlikte erken teşhisin önemine bir kez daha güçlü bir şekilde dikkat çekmiş oldu.

