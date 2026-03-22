"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Sözlerini sürdüren Şahin, "Ve bugün aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan… Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil. Bir hatırlatma. Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlık varlıktır." dedi.