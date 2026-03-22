Yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, fizik tedavi sürecine de erken başladı. Walker yardımıyla yürümeye çalışan şarkıcı, "Bebek adımları" diyerek paylaştığı görüntülerde iyileşme sürecine rağmen yaşadığı ağrıları anlatmıştı.

Hastanede geçirdiği günlerin kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını da belirten Yürük, dostluklara dair sitem dolu açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Zor günlerinde yanında olan isimleri unutmayacağını vurgulayan şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan yakın çevresine teşekkür etmişti.

Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

TEDAVİ SÜRECİ EVDE DEVAM EDECEK

Son olarak evinden yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyuran Yasemin Yürük, "İyiyim çok şükür, Allah beterinden korusun"sözleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten ünlü isim, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşmayı hedefliyor.