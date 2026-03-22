Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden biri olan Yasemin Yürük, Etiler'de geçirdiği talihsiz kazanın ardından yürütülen tedavi sürecini tamamlayarak hastaneden taburcu oldu.
SEVİNDİREN HABER
Günlerdir hastane odasından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcıdan gelen bu haber, sevenlerini rahatlattı.
KAVAL KEMİĞİNİ İKİ YERDEN KIRDI
Etiler sokaklarında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Yürük'ün kaval kemiğinin iki yerden kırıldığı ve bacağına platin takıldığı öğrenilmişti. Ağrılarının şiddetini sık sık dile getiren ünlü isim,"Canım çok yanıyor" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci gözler önüne sermişti.
10 GÜN BOYUNCA TEDAVİ
Yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, fizik tedavi sürecine de erken başladı. Walker yardımıyla yürümeye çalışan şarkıcı,"Bebek adımları" diyerek paylaştığı görüntülerde iyileşme sürecine rağmen yaşadığı ağrıları anlatmıştı.
FARKINDALIK KAZANDI
Hastanede geçirdiği günlerin kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını da belirten Yürük, dostluklara dair sitem dolu açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Zor günlerinde yanında olan isimleri unutmayacağını vurgulayan şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan yakın çevresine teşekkür etmişti.
TEDAVİ SÜRECİ EVDE DEVAM EDECEK
Son olarak evinden yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyuran Yasemin Yürük, "İyiyim çok şükür, Allah beterinden korusun"sözleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten ünlü isim, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşmayı hedefliyor.