Yasemin Yürük 10 günün ardından taburcu oldu: Zorlu sürecin ardından evine döndü

Etiler’de geçirdiği kaza sonrası günlerdir hastanede tedavi gören Yasemin Yürük’ten sevindirici haber geldi. Kaval kemiği kırılan ünlü şarkıcı, yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yasemin Yürük 10 günün ardından taburcu oldu: Zorlu sürecin ardından evine döndü
  • Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, Etiler'de düşerek kaval kemiğini iki yerden kırdı.
  • Bacağına platin takılan Yürük, 10 gün boyunca hastanede tedavi gördü.
  • Şarkıcı, walker yardımıyla fizik tedavi sürecine erken başladı.
  • Yürük hastaneden taburcu edildi ve tedavisi evde devam edecek.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden biri olan Yasemin Yürük, Etiler'de geçirdiği talihsiz kazanın ardından yürütülen tedavi sürecini tamamlayarak hastaneden taburcu oldu.

Yasemin Yürük / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SEVİNDİREN HABER

Günlerdir hastane odasından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcıdan gelen bu haber, sevenlerini rahatlattı.

Yasemin Yürük 10 günün ardından taburcu oldu: Zorlu sürecin ardından evine döndü-3

KAVAL KEMİĞİNİ İKİ YERDEN KIRDI

Etiler sokaklarında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Yürük'ün kaval kemiğinin iki yerden kırıldığı ve bacağına platin takıldığı öğrenilmişti. Ağrılarının şiddetini sık sık dile getiren ünlü isim,"Canım çok yanıyor" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci gözler önüne sermişti.

Yasemin Yürük 10 günün ardından taburcu oldu: Zorlu sürecin ardından evine döndü-4

10 GÜN BOYUNCA TEDAVİ

Yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, fizik tedavi sürecine de erken başladı. Walker yardımıyla yürümeye çalışan şarkıcı,"Bebek adımları" diyerek paylaştığı görüntülerde iyileşme sürecine rağmen yaşadığı ağrıları anlatmıştı.

Yasemin Yürük'ün hastane odasından paylaşımı

FARKINDALIK KAZANDI

Hastanede geçirdiği günlerin kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını da belirten Yürük, dostluklara dair sitem dolu açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Zor günlerinde yanında olan isimleri unutmayacağını vurgulayan şarkıcı, kendisini yalnız bırakmayan yakın çevresine teşekkür etmişti.

Yasemin Yürük'ün son paylaşımı

TEDAVİ SÜRECİ EVDE DEVAM EDECEK

Son olarak evinden yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyuran Yasemin Yürük, "İyiyim çok şükür, Allah beterinden korusun"sözleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten ünlü isim, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşmayı hedefliyor.

