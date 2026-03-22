BAYRAMIN EN SAMİMİ ANLARI Bayram coşkusunu kızıyla birlikte yaşayan Erdim'in paylaştığı videoda, baba-kızın uyumu ve küçük Ela'nın neşeli tavırları izleyenleri gülümsetti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, bayramın en sıcak ve samimi anlarından biri olarak öne çıktı.

AİLE HAYATINDAKİ DOĞAL HALLERİ Öte yandan ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kızlarıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Erdim, aile hayatındaki doğal ve içten halleriyle takdir topluyor.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI Geçtiğimiz dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Erdim, 2017 yılında evlendiği eşiyle yollarını anlaşmalı olarak ayırdığını açıklamıştı. Tüm bu sürece rağmen çocuklarıyla bağını güçlü tutan oyuncu, hayatının merkezine ailesini koymaya devam ediyor.

SIKSORULAN SORULAR Ümit Erdim kimdir?

▶Ümit Erdim, 15 Haziran 1985'te Kocaeli'nde doğdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahne aldıktan sonra televizyon dünyasına adım attı. Hangi projelerle tanındı?

▶Özellikle Hayat Bilgisi dizisindeki "Arif" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından birçok dizi ve programda yer aldı.