Ekranların sevilen ismi Ümit Erdim, Ramazan Bayramı'nı kızı Ela ile birlikte yaptığı eğlenceli dansla taçlandırdı.
TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNİ TOPALDI
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda küçük kızıyla birlikte dans figürleri sergileyen oyuncu, takipçilerinin beğenisini topladı.
KIZLARINA OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜYLE BİLİNİYOR
"Var mısın Arif" karakteriyle hafızalara kazınan ve Hayat Bilgisi dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Erdim, özel hayatındaki samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen oyuncunun, özellikle Ela ile olan eğlenceli anları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
BAYRAMIN EN SAMİMİ ANLARI
Bayram coşkusunu kızıyla birlikte yaşayan Erdim'in paylaştığı videoda, baba-kızın uyumu ve küçük Ela'nın neşeli tavırları izleyenleri gülümsetti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, bayramın en sıcak ve samimi anlarından biri olarak öne çıktı.
AİLE HAYATINDAKİ DOĞAL HALLERİ
Öte yandan ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kızlarıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Erdim, aile hayatındaki doğal ve içten halleriyle takdir topluyor.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
Geçtiğimiz dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Erdim, 2017 yılında evlendiği eşiyle yollarını anlaşmalı olarak ayırdığını açıklamıştı. Tüm bu sürece rağmen çocuklarıyla bağını güçlü tutan oyuncu, hayatının merkezine ailesini koymaya devam ediyor.
SIKSORULAN SORULAR
Ümit Erdim kimdir?
▶Ümit Erdim, 15 Haziran 1985'te Kocaeli'nde doğdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahne aldıktan sonra televizyon dünyasına adım attı.
Hangi projelerle tanındı?
▶Özellikle Hayat Bilgisi dizisindeki "Arif" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından birçok dizi ve programda yer aldı.
Aile hayatı hakkında neler biliniyor?
▶İki kız çocuk babası olan Erdim, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızlarıyla geçirdiği anlara yer veriyor.
Son dönemde neden gündemde?
▶Kızı Ela ile yaptığı eğlenceli dans videosu ve samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.