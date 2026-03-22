Zaman zaman İstanbul'a gelen ve Türkçe öğrenmeye başladığını daha önce dile getiren Halsey, sosyal medya paylaşımlarında da Türkçe ifadelere yer vererek dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bayram mesajı da bu ilgisinin devam ettiğini gösterdi.

KISMEN TÜRK

Öte yandan Halsey, geçmişte yaptığı bir açıklamada kökeniyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve DNA testi sonucunda kısmen Türk olduğunu öğrendiğini söylemişti."Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor"sözleriyle gündem olan sanatçı, bu açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.