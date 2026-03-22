CANLI YAYIN
Geri

Halsey’den türkçe bayram mesajı: "Şeker Bayramınız kutlu olsun"

ABD’li şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı’nı Türkçe mesajla kutladı. Türkiye’ye olan ilgisini sık sık dile getiren ünlü isim, paylaşımıyla Türk hayranlarının beğenisini topladı. Öte yandan çok dilli kutlaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'ye olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Halsey'in son paylaşımı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak"Bayramınız kutlu olsun"ifadelerine yer veren ünlü sanatçı, özellikle Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Alev Aydın ve Halsey

TÜRK SENARİSTLE AŞK YAŞADI

2019 yılında Türk senarist Alev Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Halsey, 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına almıştı. 2023 yılında yollarını ayıran çift, ilişkileri boyunca sık sık gündeme gelmişti. Halsey'in bu birliktelikten olan bağı, Türkiye'ye olan ilgisini de artırmıştı.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLAMIŞTI

Zaman zaman İstanbul'a gelen ve Türkçe öğrenmeye başladığını daha önce dile getiren Halsey, sosyal medya paylaşımlarında da Türkçe ifadelere yer vererek dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bayram mesajı da bu ilgisinin devam ettiğini gösterdi.

KISMEN TÜRK

Öte yandan Halsey, geçmişte yaptığı bir açıklamada kökeniyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve DNA testi sonucunda kısmen Türk olduğunu öğrendiğini söylemişti."Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor"sözleriyle gündem olan sanatçı, bu açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.

Halsey ve oğlu

HALSEY'İN BAYRAM JESTİ

Şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan Halsey'in bayram jesti, sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler