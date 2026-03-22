Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'ye olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak"Bayramınız kutlu olsun"ifadelerine yer veren ünlü sanatçı, özellikle Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
TÜRK SENARİSTLE AŞK YAŞADI
2019 yılında Türk senarist Alev Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Halsey, 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına almıştı. 2023 yılında yollarını ayıran çift, ilişkileri boyunca sık sık gündeme gelmişti. Halsey'in bu birliktelikten olan bağı, Türkiye'ye olan ilgisini de artırmıştı.
TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLAMIŞTI
Zaman zaman İstanbul'a gelen ve Türkçe öğrenmeye başladığını daha önce dile getiren Halsey, sosyal medya paylaşımlarında da Türkçe ifadelere yer vererek dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bayram mesajı da bu ilgisinin devam ettiğini gösterdi.
KISMEN TÜRK
Öte yandan Halsey, geçmişte yaptığı bir açıklamada kökeniyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve DNA testi sonucunda kısmen Türk olduğunu öğrendiğini söylemişti."Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor"sözleriyle gündem olan sanatçı, bu açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu.
HALSEY'İN BAYRAM JESTİ
Şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan Halsey'in bayram jesti, sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.