Ramazan Bayramı boyunca Türkiye ve Kıbrıs genelinde sahne alan ünlü isimler, yoğun konser programlarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
"BABAANNEM ÇİKOLATA KUTULARINI SAKLARDI"
Funda Arar, bayramın ilk gününü Kıbrıs Merit Diamond'da sahneye çıktı. Arar, "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor" "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor"dedi. Çocukluk bayramlarına duyduğu özlemi dile getiren sanatçı, "Eskiden bayramların heyecanı başkaydı. Kız kardeşimle bayram gelmeden ikramlık çikolataların yarısını bitirirdik. Babaannem bizden korumak için çikolata kutularını saklardı" sözleriyle gülümsetti.
"UZAK DOĞU MUTFAĞINA BAYILIYORUZ"
Yeni lezzetlere açık olduğunu belirten Arar, mutfak zevki konusunda eşi Febyo Taşel ile ayrıştıklarını söyledi. Arar, "Ben ve oğlum Aras, Uzak Doğu mutfağına, yeni soslara bayılıyoruz. Ama Febyo tam bir klasikçidir; köfte ve patatesçidir."sözlerini ifade etti.
"AİLECE BODRUM'DA ÇOK MUTLUYUZ"
Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs Merit Park Otel'de sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin
yanına Bodrum'a döneceğini söyledi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı,"Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz"dedi. Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can,"Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.
"TATLI BİR İLİŞKİ İÇİNDEYİM"
Simge Sağın, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize"dedi. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider"diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz"sorusuna da yanıt veren Sağın,"Yakında"diyerek güldü.
"ÖNCE BARIŞ VE SAĞLIK"
Derya Uluğ, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Uluğ, sahnede bayram mesajını paylaşarak "Önce barış ve sağlık"dedi. Bayram için özel hazırlanan kostüm ve çizmesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı, "Hayat kısa, sevdiklerimize sarılalım. Büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim" diye de ekledi.
TÜRKÜLERLE DİNLEYİCİYLE BULUŞTU
Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'deki bir otelde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahne aldı. Sanatçı, sahnede seslendirdiği türkülerle dinleyicilerle buluştu. Gecede izleyiciler Bingöl'e eşlik etti. Bingöl geceye ilişkin duygularını ifade ederek, "Türküler, bu toprakların hafızasıdır. Bayram gibi özel bir günde, aynı duyguda buluşmak ve onları söylemek lazım"dedi.
BAYRAMI SAHNEDE KUTLADI
Aydın Hamza'nın haberine göre bayramı sahnede kutlayan Aşkın Nur Yengi, Antalya'da hayranlarıyla buluştu. Sahne kostümüyle göz kamaştıran sanatçı, performansı boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, konser sonunda alkışlarla Yengi'yi yeniden sahneye davet ederek bis yaptırdı.
UNUTULMAZ BİR GECEYE İMZA ATTI
Son dönem arabesk müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, bayramda Antalya'da unutulmaz bir geceye imza attı. Peş peşe yayımladığı hit şarkılarla listeleri altüst eden başarılı sanatçı, sahnedeki enerjisiyle adeta fırtına gibi esti.