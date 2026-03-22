CANLI YAYIN
Geri

Ünlülerin bayram mesaisi: Sahneler doldu taştı I "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor"

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ünlü isimler sahnedeydi. Kıbrıs ve Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen konserlerde sahneler adeta dolup taştı. Ramazan Bayramı boyunca müzik, eğlence ve görsel şölen bir arada yaşandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ramazan Bayramı'nda Funda Arar, Fettah Can, Simge Sağın, Derya Uluğ ve Yavuz Bingöl gibi ünlü isimler Kıbrıs'taki çeşitli otellerde sahne aldı.
  • Simge Sağın, Kıbrıs'taki konseri sırasında yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı.
  • Fettah Can, konser sonrası ailesiyle birlikte yaşadığı Bodrum'a döneceğini belirtti.
  • Aşkın Nur Yengi Antalya'da, Derya Bedavacı ise Antalya'da bayram konserleri verdi.
  • Sanatçılar konserlerinde bayram mesajları vererek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ramazan Bayramı boyunca Türkiye ve Kıbrıs genelinde sahne alan ünlü isimler, yoğun konser programlarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Funda Arar / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

"BABAANNEM ÇİKOLATA KUTULARINI SAKLARDI"

Funda Arar, bayramın ilk gününü Kıbrıs Merit Diamond'da sahneye çıktı. Arar, "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor" "Bizim bayramlığımız da sahneler oluyor"dedi. Çocukluk bayramlarına duyduğu özlemi dile getiren sanatçı, "Eskiden bayramların heyecanı başkaydı. Kız kardeşimle bayram gelmeden ikramlık çikolataların yarısını bitirirdik. Babaannem bizden korumak için çikolata kutularını saklardı" sözleriyle gülümsetti.

"UZAK DOĞU MUTFAĞINA BAYILIYORUZ"

Yeni lezzetlere açık olduğunu belirten Arar, mutfak zevki konusunda eşi Febyo Taşel ile ayrıştıklarını söyledi. Arar, "Ben ve oğlum Aras, Uzak Doğu mutfağına, yeni soslara bayılıyoruz. Ama Febyo tam bir klasikçidir; köfte ve patatesçidir."sözlerini ifade etti.

Fettah Can

"AİLECE BODRUM'DA ÇOK MUTLUYUZ"

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs Merit Park Otel'de sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin
yanına Bodrum'a döneceğini söyledi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı,"Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz"dedi. Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can,"Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Simge Sağın

"TATLI BİR İLİŞKİ İÇİNDEYİM"

Simge Sağın, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize"dedi. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider"diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz"sorusuna da yanıt veren Sağın,"Yakında"diyerek güldü.

Derya Uluğ

"ÖNCE BARIŞ VE SAĞLIK"

Derya Uluğ, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Uluğ, sahnede bayram mesajını paylaşarak "Önce barış ve sağlık"dedi. Bayram için özel hazırlanan kostüm ve çizmesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı, "Hayat kısa, sevdiklerimize sarılalım. Büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim" diye de ekledi.

Yavuz Bingöl

TÜRKÜLERLE DİNLEYİCİYLE BULUŞTU

Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'deki bir otelde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahne aldı. Sanatçı, sahnede seslendirdiği türkülerle dinleyicilerle buluştu. Gecede izleyiciler Bingöl'e eşlik etti. Bingöl geceye ilişkin duygularını ifade ederek, "Türküler, bu toprakların hafızasıdır. Bayram gibi özel bir günde, aynı duyguda buluşmak ve onları söylemek lazım"dedi.

Aşkın Nur Yengi

BAYRAMI SAHNEDE KUTLADI

Aydın Hamza'nın haberine göre bayramı sahnede kutlayan Aşkın Nur Yengi, Antalya'da hayranlarıyla buluştu. Sahne kostümüyle göz kamaştıran sanatçı, performansı boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler, konser sonunda alkışlarla Yengi'yi yeniden sahneye davet ederek bis yaptırdı.

Derya Bedavacı

UNUTULMAZ BİR GECEYE İMZA ATTI

Son dönem arabesk müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, bayramda Antalya'da unutulmaz bir geceye imza attı. Peş peşe yayımladığı hit şarkılarla listeleri altüst eden başarılı sanatçı, sahnedeki enerjisiyle adeta fırtına gibi esti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler