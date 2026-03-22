Fettah Can "AİLECE BODRUM'DA ÇOK MUTLUYUZ" Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs Merit Park Otel'de sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin

yanına Bodrum'a döneceğini söyledi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı,"Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz"dedi. Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can,"Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Simge Sağın "TATLI BİR İLİŞKİ İÇİNDEYİM" Simge Sağın, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize"dedi. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider"diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz"sorusuna da yanıt veren Sağın,"Yakında"diyerek güldü.

Derya Uluğ "ÖNCE BARIŞ VE SAĞLIK" Derya Uluğ, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Uluğ, sahnede bayram mesajını paylaşarak "Önce barış ve sağlık"dedi. Bayram için özel hazırlanan kostüm ve çizmesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı, "Hayat kısa, sevdiklerimize sarılalım. Büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim" diye de ekledi.

Yavuz Bingöl TÜRKÜLERLE DİNLEYİCİYLE BULUŞTU Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'deki bir otelde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahne aldı. Sanatçı, sahnede seslendirdiği türkülerle dinleyicilerle buluştu. Gecede izleyiciler Bingöl'e eşlik etti. Bingöl geceye ilişkin duygularını ifade ederek, "Türküler, bu toprakların hafızasıdır. Bayram gibi özel bir günde, aynı duyguda buluşmak ve onları söylemek lazım"dedi.