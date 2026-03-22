SEVGİNİN VE İNANCIN HİKAYESİ Bu Ramazan Bayramı ise onun için sadece takvimdeki bir bayram değil; adeta ikinci bir hayatın kutlamasıydı. Annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı sofrada oturabilmenin, aynı evde kahkahalar paylaşabilmenin, geçmişte sıradan görünen ama aslında ne kadar kıymetli olduğu şimdi çok daha iyi anlaşılan anların coşkusu yaşandı. Gözlerde biriken yaşlar bu kez hüzünden değil, şükürden süzüldü. Her sarılış biraz daha sıkı, her tebessüm biraz daha derindi. Zorlu bir sağlık mücadelesinin ardından yeniden ayağa kalkan Ufuk Özkan, bugün yalnızca iyileşmiş bir hasta değil; hayata yeniden bağlanmış, umutlarını tazelemiş ve her şeye rağmen gülümsemeyi seçmiş bir insan olarak karşımızda duruyor. Onun hikayesi, sadece bir iyileşme sürecinin değil; sabrın, dayanıklılığın, sevginin ve inancın hikayesi aynı zamanda.

"BENİM İÇİN EN GÜZEL BAYRAM HEDİYESİ" Ufuk Özkan, bayram sabahında annesi Saniye Özkan ve kardeşleri Umut ve Alper Özkan ile birlikte GÜNAYDIN için özel poz verdi. Özkan,"Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnsan için en kıymetli şey sağlıkla, sevdikleriyle beraber olabilmek… Bir bayrama daha ailemle, sağlığıma yeniden kavuşmuş olarak giriyor olmak benim için en güzel bayram hediyesi. Herkese sevdikleriyle, mutlulukla, huzurla dolu bir bayram dilerim"dedi.

DUALAR ONUN İÇİN MUHAFIZ Sağlığının çok iyi olduğunu belirten Ufuk Özkan, "Ağabeyim" diye hitap ettiği yapımcısı Yılmaz Dilsiz ile birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğini söyledi. Hastane ve operasyon sürecinde kendisine dua eden herkese, sevenlerine teşekkür etti ve o duaların kendisi için muhafız olduğunu belirtti.

"EN GÜZEL HİKAYELERİMİ AİLEMLE YAZACAĞIM Yaşadığın bu süreç sana en çok neyi öğretti? ▶Sadece sana ait hayatta, her şeyi tek başına yapıp yapamayacağına karar veremez insan. İşte bunu öğretti. Kendi başıma kararlar ve sorumluluklar alırdım hatasıyla sevabıyla… Ama hayat beni uyardı: Ailen ve sevdiklerin olmadan eksiksin, güçsüzsün. Sorunların üstesinden gelemezsin. İnadını bırak sadece kendine güvenme. Ailem, annemin ve sevenlerimin duası, kardeşlerim Umut ve Alper; tabiri caizse çilingir oldu. Çünkü bırak anahtarı, kapıyı kıracak gücü bulamıyorsun yeri geldiğinde. Hayat sadece senin taktiğinle yaşanan bir maç değil önünde sonunda yenilirsin… İyi ki ailem var. Artık eve döndüm ve en güzel hikayelerimi ailemle yazacağım.