Esra Erol ve ailesinden Barselona'da bayram tatili: “Ülkem dışında yaşayamam"

Esra Erol, Ramazan Bayramı’nı ailesiyle birlikte İspanya’nın Barselona şehrine gitti. Tatil boyunca yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sunucu, “Ülkem dışında yaşayamam ama bir seçim yapsam kalbim Barcelona derdi” sözleriyle dikkat çekti.

Esra Erol ve ailesinden Barselona'da bayram tatili: “Ülkem dışında yaşayamam"
  • ATV sunucusu Esra Erol, Ramazan Bayramı tatilini eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte İspanya'nın Barselona şehrinde geçirdi
  • Erol, tatil boyunca ailesiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı
  • Barselona'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen Erol, şehrin mimarisi ve atmosferinden etkilendiğini belirtti

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Ramazan Bayramı tatilini eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte yurt dışında geçirdi.

Esra Erol'un sosyal medya paylaşımları

Ünlü çiftin rotası, İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona oldu. Bayram yoğunluğunu fırsata çeviren Erol, hem dinlenmek hem de ailesiyle keyifli vakit geçirmek için çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Tatile giderken uçakta verdikleri samimi pozları sosyal medya hesabından paylaşan Esra Erol, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tatil boyunca hem eşiyle hem de çocuklarıyla geçirdiği anları paylaşan ünlü sunucu, aile sıcaklığını yansıtan kareleriyle beğeni topladı.

Esra Erol ve ailesinden Barselona'da bayram tatili: “Ülkem dışında yaşayamam"-4

Barselona'nın sokaklarını gezen, şehrin tarihi ve turistik noktalarını keşfeden Erol, özellikle şehrin mimarisi ve atmosferinden etkilendiğini dile getirdi. Paylaşımında, "Ben ülkemin dışında başka hiçbir yerde yaşayamam… Ama bir gün bir seçim yapmam gerekseydi, sanırım kalbim Barcelona derdi. Şehrin dokusu, mimarisi, düzeni… Binaların estetiği, sokakların ritmi… Her şey bana tanıdık gelen bir his bıraktı" ifadelerini kullandı.

Esra Erol ve ailesinden Barselona'da bayram tatili: “Ülkem dışında yaşayamam"-5

Ünlü çiftin romantik anları da sosyal medyada dikkat çekti. Esra Erol ile Ali Özbir'in birlikte verdiği pozlar, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

