Oyuncu Sinem Kobal, bayram tatilini fırsat bilerek eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla ile birlikte Erzurum Palandöken'de geçirdi.
KIZLARIYLA KAYAK TATİLİ
Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte kayak yaparken çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
YÜZLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIYOR
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Kobal, ilk çocuğu Lalin'i 2020'de, ikinci kızı Leyla'yı ise 2022'de kucağına aldı. Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini sosyal medyada paylaşmamayı tercih ederek onları gözlerden uzak tutuyor.
KARLAR İÇİNDE POZ VERDİ
Palandöken'in bembeyaz manzarası eşliğinde kızlarıyla keyifli anlar yaşayan Kobal, karlar içinde verdiği pozlarla takipçilerini mest etti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, ünlü oyuncunun hem samimi hem de neşeli yanını gözler önüne serdi.
PEK ÇOK PROJEDE ROL ALDI
Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Kobal, romantik komediden gençlik dizilerine kadar pek çok projede rol aldı ve Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden biri haline geldi. Uzun süredir Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
YAŞAM KESİTLERİNİ PAYLAŞIYOR
Son dönemde sosyal medya üzerinden paylaştığı günlük yaşam kesitleriyle takipçilerini bilgilendiren Kobal, bayram tatilinde kızlarıyla geçirdiği keyifli anları paylaşarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.