Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl ailesiyle yaşadığı gerginliklerle magazin gündeminden düşmemişti. Ancak ünlü sanatçı, zor günleri geride bırakarak annesi Kadriye Deniz ile olan küslüğüne son verdi. Annesinin sağlık durumunun kötüye gittiğini öğrenir öğrenmez harekete geçen Deniz, kardeşlerini Aydın'a göndererek annesini İstanbul'daki özel bir hastaneye naklettirdi. Kız kardeşinin, "Kim dara düşerse ilk o koşar, annemizin her şeyiyle ilgileniyor" sözleriyle onurlandırdığı sanatçı, şu sıralar tüm vaktini hem işine hem de ailesine ayırıyor.