'Farfara' ve 'Çıt Çıt' gibi şarkılarla tanınan Hatice, bu kez müziğiyle değil oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi.
"SÜRAHİ NİNE"Yİ CANLANDIRDI
Ünlü şarkıcı, bir döneme damga vuran Yasemince programının unutulmaz karakteri "Sürahi Nine"yi canlandırdığı video ile sosyal medyada gündem oldu.
BİREBİR PERFORMANS
Orijinalde Yasemin Yalçın tarafından hayat verilen karakteri en ince detayına kadar inceleyen Hatice; kostüm, ses tonu ve mimikleriyle adeta birebir bir performans ortaya koydu. Paylaşılan videoda şarkıcının dönüşümü, izleyenler tarafından gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı bulundu.
"BU KADAR BENZERLİK OLAMAZ"
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video için takipçiler,"Hatice gitmiş, yerine Sürahi Nine gelmiş"ve "Bu kadar benzerlik olmaz" gibi yorumlarda bulundu. Hatice'nin bu performansı, sanatçının farklı yönünü ortaya koyarken nostalji rüzgarı da estirdi.
SIK SORULAN SORULAR
Hatice kimdir?
▶Hatice, 6 Aralık 1978'de İzmir Narlıdere'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, yarışma programında birinci olarak profesyonel kariyerine adım attı.
Hangi şarkılarla tanındı?
▶"Fidayda", "Çıt Çıt", "Farfara" ve "Kezban Yenge" gibi parçalarla geniş kitleler tarafından tanındı ve uzun süre müzik listelerinde yer aldı.
Sürahi Nine karakteri nedir?
▶"Sürahi Nine", Yasemince programında Yasemin Yalçın tarafından canlandırılan, Türk televizyonunun en ikonik komedi karakterlerinden biridir.
Hatice neden gündemde?
▶Sosyal medyada paylaştığı "Sürahi Nine" taklidi videosuyla büyük beğeni toplayan sanatçı, başarılı performansıyla kısa sürede viral oldu.